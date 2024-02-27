Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
МИД Италии выступил против отправки войск на Украину
Глава МИД Италии выступил против отправки войск на Украину
Вопрос отправки войск на Украину Италией исключается, к нему нужно подходить с осторожностью, чтобы не создать впечатление, что республика воюет с Россией, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Министр отметил, что лично он выступает против отправки итальянских войск, чтобы сражаться на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.
Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.