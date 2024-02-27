Глава МИД Италии выступил против отправки войск на Украину

Tекст: Вера Басилая

Министр отметил, что лично он выступает против отправки итальянских войск, чтобы сражаться на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.