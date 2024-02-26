Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.2 комментария
Глава МИД Украины сообщил, что Запад ищет снаряды для Киева в третьих странах
Государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, есть решение получить снаряды для Украины в третьих странах, то есть партнеры должны купить снаряды у третьих стран и передать их Киеву, а также остановить экспорт своих снарядов и все передавать Украине, передает ТАСС.
Кулеба добавил, что тогда получится компенсировать недостаток снарядов, пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность Запада.
Он добавил, что на недавних встречах с представителями Британии, Испании и Нидерландов обсуждались контракты по боеприпасам с рядом третьих стран, в которых обозначены конкретные сроки и объемы их поставки. Кулеба заявил также, что для Киева получение снарядов для ВСУ остается темой номер один, вторым приоритетом являются системы ПВО, третьим – дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus, четвертым – максимальное наращивание производства оружия партнерами и совместно с Украиной.
Ранее глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин заявил, что потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и Евросоюза.