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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    46 комментариев
    25 февраля 2024, 13:18 • Новости дня

    На Украине признали несоответствие потребностей ВСУ в боеприпасах возможностям США и ЕС

    Минстратегпром: Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и Евросоюза, заявил на конференции «Украина. Год 2024» глава минстратегпрома Украины Александр Камышин.

    По его словам, Украина кратно наращивает производство боеприпасов, но насколько бы его ни нарастили, потребности ВСУ больше, чем производственные возможности США и ЕС, передает РИА «Новости».

    Камышин добавил, что Украина утроила производство вооружения, и теперь в сфере обороны работают 500 предприятий.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные  позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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    24 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг: Нет никаких признаков того, что Россия «готовится к миру»

    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нет признаков того, что Россия «готовится к миру», Украина вступит в НАТО, вопрос не про «если», а «когда», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО России.

    Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной, Украина сохраняет свою свободу и независимость благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО.  Он напомнил, что за последние дни западные страны выделили новую помощь Украине на миллиарды долларов. В пакеты входят артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и боевые катера, а также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Также он пообещал дополнительную поддержку, передает ТАСС.

    Столтенберг считает, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и объявил об открытии нового Объединенного центра анализа, обучения и тренировок в Польше. По его словам, Украина вступит в НАТО.

    «Речь идет не про «если», а про «когда», – добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб.

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    24 февраля 2024, 15:53 • Новости дня
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявивший об организации нового контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

    «Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

    Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

    В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

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    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

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    24 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
    @ Nina Liashonok/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника около Волновахи ДНР, Чубаревки Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале военного ведомства.

    Всего с начала СВО уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 ЗРК, 15207 танков и других  бронемашин, 1223 боевые машины РСЗО, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.

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    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы

    Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна

    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, у них не хватает боеприпасов и личного состава, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.

    Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.

    Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    25 февраля 2024, 10:47 • Новости дня
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утраченные украинскими военными позиции не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».

    В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    25 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Ермак назвал сроки получения Украиной приглашения в НАТО

    В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.

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    24 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    Губернатор Артамонов: В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Части подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что части подавленного беспилотника были обезврежены безопасным дистанционным способом, на работу комбината существенного влияния не оказано, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили два БПЛА в Липецкой области.

    Напомним, Артамонов заявил, что власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар.

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    24 февраля 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось

    Военный эксперт Сивков объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось

    Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампрезидента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков указал, что контрнаступление Киева имело ключевое значение в противостоянии Запада и России, так как определяло тенденции изменения глобальной ситуации в мире.

    Эксперт в колонке ТАСС указал, что действия ВСУ назвать контрнаступлением нельзя, это было классическим наступлением, проводимым в форме стратегической операции. Противник создал внушительную ударную группировку и сделал резерв боеприпасов.

    Более 60 тыс. бойцов из стратегического резерва прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии. А в ударную группировку была включена почти вся западная техника.

    «Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав», – указал Сивков.

    Эксперт сравнил подготовку к наступлению с операцией на Курской дуге 1943 года, которая получила название «Цитадель». Тогда, по немецким данным, в двух ударных группировках всего имелось около 780 тыс. человек, 2 540 танков и САУ (плюс 218 в ремонте), около 10 тыс. орудий и более 2 тыс. самолетов.

    Фактически схожими были и задачи. Третий рейх надеялся перехватить стратегическую инициативу на всем советско-германском фронте, создать благоприятные условия для наступательных операций.

    Наступательная операция ВСУ лета 2023-го, которая в статье была названа «Цитадели-2.0», преследовала такую же решительную цель – выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге и пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.

    Сивков проанализировал подготовку ВС России к операции противника. Он указал на количество группировок и их базирование. Так, на всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

    Также эксперт указал на решение командования подготовить резервы, которые предназначались для усиления обороняющихся войск и нанесения контрударов.

    Планированием и руководством операции ВСУ занимались, в том числе, офицеры и генералы стран НАТО. Боевые действия моделировали с применением компьютерных технологий. Таким образом, стратегия и тактика ведения летнего наступления ВСУ были фактически натовскими отметил Сивков. Неудаче операции ВСУ способствовало и отсутствие внезапности из-за масштабной рекламной кампании, а также хорошая работа разведки ВС России.

    Военно-политические последствия провала «Цитадели-2.0» стали тяжелыми не только для Киева, но и для Запада в целом, говорится в статье.

    Крах потерпел гибридный блицкриг объединенного Запада, санкции и огромные поставки оружия Киеву результатов не принесли. Лишь была усилена тенденция к утрате Западом статуса «вершителя судеб мира», заключил Сивков.

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    24 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

    NYT: В НАТО предположили начало нового контрнаступления Киева не раньше 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, в этом году ВСУ будут восстанавливать силы, пишет американская газета New York Times.

    Источники газеты описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По данным издания, украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления лишь в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер США Дэниел Дэвис назвал заблуждением слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начать новое контрнаступление.

    До этого Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Мининфраструктуры Украины сообщило о повреждении вагонов с бобами в Дорохуске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что неизвестные повредили вагоны, в которых перевозили бобы, они находятся в КПП Дорохуск на границе с Польшей.

    Власти Украины в связи с этим уже обратились в полицию Польши, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что компания «Украинская железная дорога» уже в третий раз обращается в польское МВД из-за повреждений вагонов.

    Ранее польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

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    24 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, есть раненые.

    Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».

    Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.

    Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.

    Ранее российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

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