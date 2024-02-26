Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.0 комментариев
ФАС выявила нарушения у «Яндекс Такси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения у «Яндекс Такси», в том числе связанные с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров. За прошлый год на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей, заявил замруководителя службы Петр Иванов.
По его словам, жалобы связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые компания применяет в связи с блокировками, передает ТАСС.
Иванов добавил, что относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс Gо» ФАС направлено агрегатору письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса».
Он также уточнил, что плата, взимаемая с перевозчиков, сейчас слишком высокая и составляет 28% и ее необходимо снизить до конкурентного уровня, что агрегатор пока не исполнил.
На вопрос «Известий» об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси Иванов ответил, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда водители могут отказаться ехать и люди останутся вообще без такси.
Замруководителя ведомства добавил, что ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», но возможности проверки компании ограничены мораторием.
Ранее ФАС обязала «Яндекс» предоставлять сторонним сервисам инструменты продвижения в поиске.