Победителями юбилейного сезона «Лидеров России» стали 102 управленца

Tекст: Ольга Иванова

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

«Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тыс. человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент России Владимир Путин. Президент запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Вы вливаетесь в достаточно большую мощную семью «Лидеров России», где много руководителей самого высокого уровня. Среди победителей – пять губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, шесть первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой», – заявил Кириенко.

«Всего в суперфинале победили 102 человека – из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей – 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%. Больше всего управленцев в возрасте 36–40 лет – 31,4%, в диапазоне 31–35 лет – 26,5%. Из Дальневосточного федерального округа одержали победу 2 управленца, Приволжского – 12, Северо-Западного – 15, Северо-Кавказского – 3, Сибирского – 6, Уральского – 8, Центрального – 47, Южного – 6, ЛНР – 1, а также по одному человеку из Сербии и Бельгии. Работают управленцы в самых разных сферах, но более всего в сфере ИТ – 20 человек, промышленности – 18 человек, финансовой – 5, атомной энергетике – 4», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны – председателем и вице-премьерами правительства России, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.