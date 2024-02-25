Российская ПВО уничтожила над Черным морем две украинские управляемые авиаракеты

Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.9 комментариев
Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов
В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.
В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.
Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.
Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.
Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.
Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.
Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.
«Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%
Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.
По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.
Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.
В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне
По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.
При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.
Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».
В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.
Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.
Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.
Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.
Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».
Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.
Минстратегпром: Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и ЕС
По его словам, Украина кратно наращивает производство боеприпасов, но насколько бы его ни нарастили, потребности ВСУ больше, чем производственные возможности США и ЕС, передает РИА «Новости».
Камышин добавил, что Украина утроила производство вооружения, и теперь в сфере обороны работают 500 предприятий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.
Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».
Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».
Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».
В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».
В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».
Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.
«Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.
Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.
Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».
Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.
Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.
По сообщению издания Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена на 15 минут спустилась в укрытие после сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила одесский порт.
Ранее Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.
Ракетную программу он назвал самой важной для Украины, а также добавил, что у республики «появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», передает РИА «Новости».
Ранее германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.
Отмечается, что возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение Берлинского закона о свободе собраний, передает РИА «Новости».
О начале проецирования полиции сообщила женщина около 6.15 утра субботы (8.15 мск). Проектор был установлен на контейнере, установленном на грузовике, проецирование окончилось около 6.40 утра, когда на место прибыла пожарная машина.
Ранее сообщалось, что украинский конфликт обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро.
Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем
«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.
На Украине задержали главу полиции Волынской области за перепродажу машин, завозившихся через благотворительный фонд
«Предварительно, по информации издания, были перепроданы 52 автомобиля. Ведется расследование», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан принял решение передать Украине устаревшие автомобили, не отвечающие экологическим требованиям и подлежащие утилизации, при условии, что машины будут использоваться в гуманитарных и медицинских целях.
По его словам, жители Лондона, которые вместо того, чтобы отправить не отвечающие требованиям Ultra Low Emission автомобили на утилизацию, пожертвуют их Украине, получат из городского бюджета такую же выплату, как если бы они их утилизировали – 2 тыс. фунтов стерлингов.
Как говорится в сообщении, в районе Каневского водохранилища в Киевской области раздались взрывы, работала ПВО, передает РИА «Новости».
Ранее в Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине.