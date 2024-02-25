Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Телепередачу «Наша Russia» решили перезапустить
Юмористическая телепрограмма «Наша Russia» снова будет выходить на телеканале ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой фабрики звезд».
Как указал Водахов, из того, что можно анонсировать, планируется возвращение «Наша Russia». По его словам, перезапуск уже известных шоу в последнее время становится популярным, потому что «человек любит ровно то, что он знает», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет вторым наставником в шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ, место первого наставника займет лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.