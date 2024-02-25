ДУМ России подарило 500 коз беднейшим семьям в Африке

ДУМ России обеспечило в Африке 200 беднейших семей козами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, двести беднейших семей, в том числе дети-сироты в деревне, расположенной неподалеку от столицы Чада, получили от фонда «Закят» ДУМ РФ по две козы и одному козлу, передает РИА «Новости». Измайлов добавил, что африканские семьи получили более 500 домашних животных, 300 экземпляров Корана и 300 продуктовых наборов.

По его словам, практика показывает, что людям, прежде всего, надо дать возможность самим работать и убедить их в этом.

Измайлов отметил, что можно раздавать от фонда еду, теплые вещи, палатки, но ДУМ России раздало домашних животных для того, чтобы население своими руками помогало самим себе.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ заявил, что Россия сейчас направляет зерно в шесть африканских стран, нуждающихся в продовольствии.