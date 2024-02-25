СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Минобороны Украины: Половина обещанного ВСУ вооружения не поступает вовремя
Глава МО Украины заявил, что половину западного оружия Киев получил с задержкой
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до ВСУ слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.
По его словам, 50% оружия не поступает вовремя, из-за чего Украина теряет людей и территории. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
Он добавил, намекая на необходимость поставок самолетов, что еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе.
Ранее Минобороны США начало десятки уголовных расследований из-за нарушений поставок оружия Киеву.