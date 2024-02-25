  • Новость часаВ Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году
    Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США
    Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    В Киеве назвали сроки получения Украиной приглашения в НАТО
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
    Потребности ВСУ в боеприпасах превзошли возможности США и ЕС
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    46 комментариев
    25 февраля 2024, 14:34 • Новости дня

    Минобороны Украины: Половина обещанного ВСУ вооружения не поступает вовремя

    Глава МО Украины заявил, что половину западного оружия Киев получил с задержкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до ВСУ слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.

    По его словам, 50% оружия не поступает вовремя, из-за чего Украина теряет людей и территории. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    Он добавил, намекая на необходимость поставок самолетов, что еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе.

    Ранее Минобороны США начало десятки уголовных расследований из-за нарушений поставок оружия Киеву.

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

    Коментарии (89)
    24 февраля 2024, 15:53 • Новости дня
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявивший об организации нового контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

    «Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

    Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

    В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

    Коментарии (10)
    25 февраля 2024, 10:47 • Новости дня
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утраченные украинскими военными позиции не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».

    В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

    Коментарии (24)
    25 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Ермак назвал сроки получения Украиной приглашения в НАТО

    В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.

    Коментарии (19)
    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы

    Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна

    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, у них не хватает боеприпасов и личного состава, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.

    Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.

    Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    Губернатор Артамонов: В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Части подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что части подавленного беспилотника были обезврежены безопасным дистанционным способом, на работу комбината существенного влияния не оказано, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили два БПЛА в Липецкой области.

    Напомним, Артамонов заявил, что власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

    NYT: В НАТО предположили начало нового контрнаступления Киева не раньше 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, в этом году ВСУ будут восстанавливать силы, пишет американская газета New York Times.

    Источники газеты описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По данным издания, украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления лишь в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер США Дэниел Дэвис назвал заблуждением слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начать новое контрнаступление.

    До этого Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Мининфраструктуры Украины сообщило о повреждении вагонов с бобами в Дорохуске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что неизвестные повредили вагоны, в которых перевозили бобы, они находятся в КПП Дорохуск на границе с Польшей.

    Власти Украины в связи с этим уже обратились в полицию Польши, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что компания «Украинская железная дорога» уже в третий раз обращается в польское МВД из-за повреждений вагонов.

    Ранее польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Коментарии (2)
    25 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

    «Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%

    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

    Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.

    По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.

    Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.

    Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, есть раненые.

    Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».

    Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.

    Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.

    Ранее российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В Киеве сочли «ничего не стоящими» гарантии США по Будапештскому меморандуму

    Глава СНБО Украины Данилов: Гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность американских гарантий безопасности, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Times.

    Данилов заявил, что подпись президента США под документом ничего не стоит, но оценку гарантиям безопасности Британии не дал, передает РИА «Новости».

    В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание гарантий США, обеспечивать ее безопасность.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2024, 17:25 • Новости дня
    Карл III высказался за необходимость продолжать поддержку Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Король Британии Карл III высказался в пользу дальнейшего оказания помощи Киеву в ее противостоянии с Россией, следует из заявления монарха.

    Он заявил, что его воодушевляет тот факт, что Британия и союзники «находятся на переднем крае международных усилий» в вопросе помощи Украине, передает ТАСС.

    «Я всем сердцем с теми, кого коснулось произошедшее, думаю о них и вспоминаю в своих молитвах», – отметил король.

    Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.

    Коментарии (7)
    25 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Zeit: Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit.

    По сообщению издания Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена на 15 минут спустилась в укрытие после сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила одесский порт.

    Ранее Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.

    Коментарии (7)
    Главное
    В США обвинили Маска в нарушении договоренностей по Тайваню
    Союзники США сочли вторичные санкции превышением полномочий
    Грузия отмечает «День советской оккупации»
    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    СМИ сообщили о возможной атаке на Калининград со стороны НАТО
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку

    США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Ограничения направлены на коммерческие и частные структуры, физлиц и предприятия ОПК. Санкции также ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения. Эксперты предположили, какую цель преследуют новые санкции. Подробности

    Перейти в раздел

    Новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации

    Освобождение Авдеевки показало, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Как устроена эта система вооружений и почему она показывает столь впечатляющие результаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............