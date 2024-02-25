СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в стране в 2025 году.
«Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», – сказал Лукашенко на избирательном участке, пишет РИА «Новости».
По его словам, на парламентских выборах в Белоруссии не будет столкновений и мятежей, поскольку белорусская власть умеет делать выводы из своих ошибок.
«Заканчивается голосование, вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели? И не увидите! Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы», – добавил он.
Отмечается, что Лукашенко в первый в истории Белоруссии единый день голосования проголосовал за кандидатов в депутаты парламента и местных советов Минска. Свой гражданский долг белорусский лидер традиционно выполнил на избирательном участке, организованном в Белорусском государственном университете физической культуры, передает ТАСС.
В воскресенье начался первый в истории Белоруссии единый день голосования. Почти пять с половиной тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08.00 в ходе единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.