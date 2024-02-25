Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Tекст: Дарья Григоренко

«Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», – сказал Лукашенко на избирательном участке, пишет РИА «Новости».

По его словам, на парламентских выборах в Белоруссии не будет столкновений и мятежей, поскольку белорусская власть умеет делать выводы из своих ошибок.

«Заканчивается голосование, вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели? И не увидите! Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы», – добавил он.

Отмечается, что Лукашенко в первый в истории Белоруссии единый день голосования проголосовал за кандидатов в депутаты парламента и местных советов Минска. Свой гражданский долг белорусский лидер традиционно выполнил на избирательном участке, организованном в Белорусском государственном университете физической культуры, передает ТАСС.

В воскресенье начался первый в истории Белоруссии единый день голосования. Почти пять с половиной тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08.00 в ходе единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.