Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов
Вооруженные силы США объявили об уничтожении семи мобильных пусковых установок противокорабельных ракет хуситов в Йемене.
Отмечается, что ракеты были готовы к запуску в направлении Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
Ранее йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях, утверждают агентства.
Центр координации гуманитарных операций хуситов разослал компаниям уведомление о том, что ходящим под британскими и американскими флагами судам, или судам, принадлежащим британским или американским физлицам или юрлицам, запрещено ходить в Красном и Аравийском морях.
Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.