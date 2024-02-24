США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов

Tекст: Денис Тельманов

Отмечается, что ракеты были готовы к запуску в направлении Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Ранее йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях, утверждают агентства.

Центр координации гуманитарных операций хуситов разослал компаниям уведомление о том, что ходящим под британскими и американскими флагами судам, или судам, принадлежащим британским или американским физлицам или юрлицам, запрещено ходить в Красном и Аравийском морях.

Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.