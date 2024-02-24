Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
В пожаре с электромопедами на востоке Китая погибли 15 человек
В пожаре с электромопедами на востоке Китая погибли 15 человек, 44 пострадали
В городе Нанкин на первом этаже здания, где находились электрические мопеды, произошел пожар, в результате которого 15 человек погибли и 44 пострадали.
Пожарным потребовалось полтора часа, чтобы потушить возгорание, еще восемь часов шла поисково-спасательная операция, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Расследование причин возгорания продолжается.