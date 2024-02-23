Казачий полк имени Бакланова торжественно проводили в зону СВО

Политолог: Байден по-своему выразил восхищение Путиным

Политолог Баширов: Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад. Мы-то видим его каждый день. А для западной аудитории важны картинки. Все понимают, что стратегический бомбардировщик Ту-160М – технически очень сложная машина, летающая на очень больших скоростях и высотах. Не каждый молодой человек будет способен после такого полета сесть за руль грузового автомобиля и заехать на заправку. Это была демонстрация уверенности в силах России в первую очередь для западной аудитории», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

Эксперт обратил внимание и на ответ Владимира Путина по поводу недавнего хамского высказывания в его адрес со стороны президента США Джо Байдена. Такая корректность российского лидера объясняется тем, что на самом деле хозяин Белого дома подобными заявлениями работает в плюс российскому лидеру, считает политолог.

«Надо знать американский политический язык и контекст. То, что произносит Байден, грубость только в нашем понимании, а у них в США это нормально. С моей точки зрения, Байден выразил восхищение президентом Путиным, но в нашей культуре это выглядит чуть иначе. Когда американцы хотят кого-то обвинить, то говорят стандартные вещи про «кровавый режим» и «диктатуру». Байдену понравилось, что Путин предпочел его в качестве президента США, но выразить огромную благодарность за такую поддержку американский лидер не может, но и не послать ответный сигнал с его стороны было бы неправильно», – полагает Баширов.

Однако основные цели визита главы государства в Татарстан были связаны с развитием российской промышленности и транспорта. Об этом в частности свидетельствует посещение президентом автоконцерна «КамАЗ», отмечает политолог: «Эта компания активно применяет современные технологии, в том числе двигается по пути создания беспилотного грузового автомобиля, то есть находится в тренде мирового автомобилестроения».



Эксперт отметил и внимание президента к строительству скоростных автотрасс. «Уже построена дорога от Москвы до Казани М-12 «Восток». Она дойдет до Екатеринбурга и Тюмени, от нее будут ответвления на юг и север», – напомнил спикер. При этом Баширов подчеркнул и особую признательность Путина строителям дорог и работникам тех предприятий, которые он посетил. «Президент обращал внимание на социальные вопросы, защиту рабочих. Это тоже важный фокус, потому что Конституция гласит, что Россия – социальное государство», – указал политолог.

Путин прибыл в Татарстан в среду. Визит в Казань начался с посещения авиационного завода имени Горбунова. Президенту показали один из новых цехов, где модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.



Затем глава государства участвовал в церемонии открытия «Игр будущего», которые совмещают привычный спорт с компьютерными технологиями. На открытии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

В четверг Путин совершил полет на Ту-160М, а затем посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью, приехав туда за рулем «КамАЗа». Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.