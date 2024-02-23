Организаторы «Бессмертного полка» призвали не допустить возрождения нацизма

«Мы говорим, что «Бессмертный полк» – это память нашей Великой Победы, то, что вы должны пронести на протяжении жизни. Во многих странах люди, не смотря на запугивания, вы находите в себе силы и смелость отстаивать свою живую память», – сказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов специальной военной операции, генерал-полковник в отставке, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров уверен, что «главное – это сохранение памяти о тех, кто спасал мир от нацизма, о наших предках.

«Мы в обязательном порядке должны передать подрастающему поколению, что нельзя допустить возрождение нацизма. Мы, как наследники памяти воинов и героев, не должны позволить переписать историю Второй мировой войны», – подчеркнул он.

«Во всем, что вы делаете, есть ваша душа. Душа «Бессмертного полка» – это вы. У нас есть большое сердце – это столица нашей Родины, но еще много сердец бьется в разных уголках нашей страны и всего мира. Содружество, сопричастность и душевность отличают наше Движение», – подчеркнула сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Деятельность международных координаторов Бессмертного полка за год подвел координатор Международного движения «Бессмертный полк» Мгер Аветисян: «Мы занимаемся организацией крупных общественных мероприятий в сфере международных отношений для защиты исторической памяти наших народов. Проводится активная работа по вопросу укрепления связей со странами СНГ и Европы в целях распространения единого формата шествий Бессмертного полка и других мероприятий, приуроченных к памятным датам».

В рамках форума состоялся круглый стол «Сохранение исторической памяти в деятельности международных координаторов Бессмертного полка», где представители стран рассказали о своих проектах, а также поделились своим опытом и новыми идеями.

«Бессмертный полк» стал частью нашей жизни – и не только в России, но и во всем мире. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Победа у нас одна на всех, и ее невозможно поделить по национальным квартирам. Проекты по сохранению исторической памяти, которые вы реализуете в своих странах, помогают сохранить историческую память об участниках Великой Отечественной и Второй мировой войны, вместе сражавшихся против нацизма. Это важно не только для вас, это важно для всего мира», – отметила руководитель исполкома «Бессмертного полка» России Наталья Шадрина.

Также форум посетили эксперты, чтобы пообщаться с международными организаторами шествия «Бессмертный полк». Кирилл Вышинский, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, рассказал о защите прав соотечественников за рубежом и ответил на многочисленные вопросы присутствующих.