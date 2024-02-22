Политолог Баширов: Путин в Татарстане показал силу России и ее социальную модель

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент Путин продолжает удивлять, в первую очередь Запад. Мы-то видим его каждый день. А для западной аудитории важны картинки. Все понимают, что стратегический бомбардировщик Ту-160М – технически очень сложная машина, летающая на очень больших скоростях и высотах. Не каждый молодой человек будет способен после такого полета сесть за руль грузового автомобиля и заехать на заправку. Это была демонстрация уверенности в силах России в первую очередь для западной аудитории», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

Эксперт обратил внимание и на ответ Владимира Путина по поводу недавнего высказывания в его адрес со стороны президента США Джо Байдена. Такая корректность российского лидера объясняется тем, что на самом деле хозяин Белого дома подобными заявлениями делает комплимент российскому лидеру, считает политолог.



«Надо знать американский политический язык и контекст. То, что произносит Байден, грубость только в нашем понимании, а у них в США это нормально. С моей точки зрения, Байден выразил восхищение президентом Путиным, но в нашей культуре это выглядит чуть иначе. Когда американцы хотят кого-то обвинить, то говорят стандартные вещи про «кровавый режим» и «диктатуру». Байдену понравилось, что Путин предпочел его в качестве президента США, но выразить огромную благодарность за такую поддержку американский лидер не может, но и не послать ответный сигнал с его стороны было бы неправильно», – полагает Баширов.

Однако основные цели визита главы государства в Татарстан были связаны с развитием российской промышленности и транспорта. Об этом в частности свидетельствует посещение президентом автоконцерна «КамАЗ», отмечает политолог: «Эта компания активно применяет современные технологии, в том числе двигается по пути создания беспилотного грузового автомобиля, то есть находится в тренде мирового автомобилестроения».



Эксперт отметил и внимание президента к строительству скоростных автотрасс. «Уже построена дорога от Москвы до Казани М-12 «Восток». Она дойдет до Екатеринбурга и Тюмени, от нее будут ответвления на юг и север», – напомнил спикер.

При этом Баширов подчеркнул и особую признательность Путина строителям дорог и работникам тех предприятий, которые он посетил. «Президент обращал внимание на социальные вопросы, защиту рабочих. Это тоже важный фокус, потому что Конституция гласит, что Россия – социальное государство», – указал политолог.

Президент Владимир Путин прибыл в Татарстан в среду. Визит в Казань начался с посещения авиационного завода имени Горбунова. Президенту показали один из новых цехов, где модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160М. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.



Затем глава государства участвовал в церемонии открытия Игр будущего, которые совмещают привычный спорт с компьютерными технологиями. В них соревнуются несколько сотен спортсменов из сотни стран. На открытии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

В четверг Путин совершил полет на Ту-160М, а затем посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью. На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны. Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.