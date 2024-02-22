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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    22 февраля 2024, 18:38 • Новости дня

    Эксперт: «Игры будущего» сочетают спортивное наследие с технологическими новшествами

    Политолог Карпова: Участники «Игр будущего» разделяют ценности олимпизма и значимость новых видов спорта

    Эксперт: «Игры будущего» сочетают спортивное наследие с технологическими новшествами
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия находится в авангарде нового этапа технологического развития общества, а рожденные в стране на стыке кибер- и классического спорта «Игры будущего» позволяют проверить навыки спортсменов в двух до сих пор никак не связанных измерениях – физическом и цифровом, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. В среду в Казани с участием президента Владимира Путина состоялась церемония открытия фиджитал-турнира «Игры будущего».

    «Проведение первых в мировой истории человечества «Игр будущего», сочетающих соревнования атлетов в цифровой и физической среде – закономерный этап цифровой трансформации и выстраивания технологического суверенитета России», – считает Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Россия является передовой страной по темпам цифровизации во всем мире, входит в тройку лидеров по темпам роста использования цифровых услуг и входит в топ-10 стран по активности использования государственных услуг. Кроме того, отечественные команды киберспортсменов регулярно одерживают победы на различных международных площадках», – напомнила политолог.

    По ее словам, проведением «Игр будущего» Россия показывает свою открытость миру, сочетая спортивное наследие с современными технологическими новшествами. «На «Игры будущего» приехали участники из более чем 100 стран, разделяющих истинные ценности олимпизма и фундаментальную значимость новых видов спорта. В условиях формирующегося многополярного мира Россия показывает новый вектор в развитии полноценной и гармоничной личности, будь то цифровые и когнитивные навыки в компьютерной игре, или же физическая подготовка на площадке», – отметила спикер.

    По словам Карповой, Россия находится в авангарде нового этапа технологического развития общества, а рожденные в стране на стыке кибер- и классического спорта «Игры будущего» позволяют проверить навыки спортсменов в двух до сих пор никак не связанных измерениях – физическом и цифровом.

    «Сама концепция игр отличается своей открытостью, болельщики и спортсмены объединяются в единое сообщество в рамках очных событий и в цифровой метавселенной, а динамичные и зрелищные соревнования транслируются мировой аудитории через медиаплатформы», – добавляет эксперт ЭИСИ.

    Более того, в последние годы киберспортивные турниры бьют рекорды по количеству вовлеченных участников. «Нет сомнений, что новый фиджитал-формат дисциплин, полностью отвечающих духу нашего времени, найдет свой отклик у многих людей – как в России, так и за рубежом», – прогнозирует Карпова.

    Накануне президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран участвовал в церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин.

    Глава государства назвал «Игры будущего» даром России мировой спортивной семье и подчеркнул, что они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов. «Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта – абсолютно нового, инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований: это действительно игры будущего», – добавил Путин. На церемонии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Узбекистана и Таджикистана.

    Фиджитал-спорт сочетает традиционные виды спорта и компьютерные игры. Например, участники сначала соревнуются на футбольном симуляторе, а затем выходят на настоящее поле. Побеждает команда с наибольшей суммой голов. Первый подобный турнир был проведен в Казани в 2022 году.

    Программа нынешнего чемпионата мира включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В соревнованиях примут участие около двух тыс. человек из более чем 100 стран. «Игры будущего» завершатся 3 марта.

    22 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

    Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве распространяется паника из-за успехов Российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил на канале Welt вернувшийся с Украины немецкий журналист Грегор Швунг.

    По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

    Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    @ Pavlo Pakhomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

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    22 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале отметил, что денонсация соглашения, которое было заключено в советский период и действовало 68 лет, – в российской практике редкий случай. Он напомнил, что этот договор позволял британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море: в территориальных водах СССР, а затем России. Взаимен наша страна ничего не получала, отметил Володин.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что Никита Хрущев, принимая такое решение в 1956 году, руководствовался точно не национальными интересами.

    Он отметил, что для британцев рыбные блюда являются любимыми, а блюда из трески и пикши – это 40% их «рыбного меню».

    «Вместе с этим объявляют нам почти 2 тыс. санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, – можем», – подчеркнул Володин.

    Он напомнил, что расторгнуть договор предложил президент Владимир Путин. И депутаты единогласно поддержали российского лидера.

    «Политика – это поступки и решения. С Горбачевым – потеряли страну, а с Путиным – ее обрели: Крым вернулся в Россию; защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», – подчеркнул Володин.

    Теперь российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан.

    «А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», – заключил Володин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.

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    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    22 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».

    По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта –  ни враги, ни свои», передает RT.

    Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».

    «Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.

    Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

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    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у железнодорожного вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главные силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    22 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины могут оказаться в клещах в Угледаре, который находится в Волновахском районе в ДНР, заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко.

    Кириенко отметила, что «Авдеевка – все», а Курахово нужно «приготовиться». По ее словам, данному направлению «зря не уделяли внимания», продвижение российских войск грозит повторением в Угледаре «Артемовска/Авдеевки», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что «один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону», а «это несколько сотен» солдат. Кириенко пожаловалась, что «фланги просели и соседние подразделения их не выдержали». По ее словам, у России «больше сил». Кириенко призвала строить вторую линию обороны.

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку. Как указывал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, «после Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города».

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    22 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине

    Медведчук: Военные на Украине могут устроить буйное восстание

    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Переворот на Украине возможен, только если от безысходности восстанут военнослужащие, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Медведчук заявил в интервью РИА «Новости», что если провести очередной Майдан, можно устроить «любой переворот». Однако если Майдан не поддерживается – а значит, не финансируется – Западом, то из этого ничего не выйдет.

    Потому, считает Медведчук, переворот на Украине сейчас возможен только в одном случае: если украинские военнослужащие восстанут от безысходности. Причем, по его мнению, это может быть «какое-то буйное восстание».

    Вместе с тем он отметил, что все активные действия по сопротивлению на Украине держатся под контролем внешнего управления.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой.

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    21 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В РАО объяснили отзыв иска к Киркорову

    РАО отозвало иск к Киркорову из-за исполнения певцом всех требований

    В РАО объяснили отзыв иска к Киркорову
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Исковое заявление к исполнителю Филиппу Киркорову от Российского авторского общества (РАО) отозвано, поскольку артист сам оплатил авторское вознаграждение за концерты в Государственном Кремлевском дворце, заявили в пресс-службе РАО.

    Там пояснили, что требования РАО на 2 млн рублей полностью исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания, предает РИА «Новости».

    До этого организация заявляла, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в ходе этого концерта в апреле 2022 года.

    Ранее в пресс-службе сообщили, что Киркоров нарушил права таких композиторов и исполнителей, как Alex Davia и Егор Крид («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Олег Газманов («Единственная моя») и ряда других.

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    21 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть

    Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Кузьминова

    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал этот угон «грязным и страшным преступлением».

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    22 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

    Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Итоговое решение по кандидатуре на пост генсека НАТО принимают США. И поддержка Байденом Рютте указывает на то, что Вашингтон уже сделал свой выбор. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

    Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

    Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.

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