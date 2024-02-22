Эксперт: «Игры будущего» сочетают спортивное наследие с технологическими новшествами

Политолог Карпова: Участники «Игр будущего» разделяют ценности олимпизма и значимость новых видов спорта

Tекст: Андрей Резчиков

«Проведение первых в мировой истории человечества «Игр будущего», сочетающих соревнования атлетов в цифровой и физической среде – закономерный этап цифровой трансформации и выстраивания технологического суверенитета России», – считает Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Россия является передовой страной по темпам цифровизации во всем мире, входит в тройку лидеров по темпам роста использования цифровых услуг и входит в топ-10 стран по активности использования государственных услуг. Кроме того, отечественные команды киберспортсменов регулярно одерживают победы на различных международных площадках», – напомнила политолог.

По ее словам, проведением «Игр будущего» Россия показывает свою открытость миру, сочетая спортивное наследие с современными технологическими новшествами. «На «Игры будущего» приехали участники из более чем 100 стран, разделяющих истинные ценности олимпизма и фундаментальную значимость новых видов спорта. В условиях формирующегося многополярного мира Россия показывает новый вектор в развитии полноценной и гармоничной личности, будь то цифровые и когнитивные навыки в компьютерной игре, или же физическая подготовка на площадке», – отметила спикер.

По словам Карповой, Россия находится в авангарде нового этапа технологического развития общества, а рожденные в стране на стыке кибер- и классического спорта «Игры будущего» позволяют проверить навыки спортсменов в двух до сих пор никак не связанных измерениях – физическом и цифровом.

«Сама концепция игр отличается своей открытостью, болельщики и спортсмены объединяются в единое сообщество в рамках очных событий и в цифровой метавселенной, а динамичные и зрелищные соревнования транслируются мировой аудитории через медиаплатформы», – добавляет эксперт ЭИСИ.

Более того, в последние годы киберспортивные турниры бьют рекорды по количеству вовлеченных участников. «Нет сомнений, что новый фиджитал-формат дисциплин, полностью отвечающих духу нашего времени, найдет свой отклик у многих людей – как в России, так и за рубежом», – прогнозирует Карпова.

Накануне президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран участвовал в церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин.

Глава государства назвал «Игры будущего» даром России мировой спортивной семье и подчеркнул, что они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов. «Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта – абсолютно нового, инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований: это действительно игры будущего», – добавил Путин. На церемонии также присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Узбекистана и Таджикистана.

Фиджитал-спорт сочетает традиционные виды спорта и компьютерные игры. Например, участники сначала соревнуются на футбольном симуляторе, а затем выходят на настоящее поле. Побеждает команда с наибольшей суммой голов. Первый подобный турнир был проведен в Казани в 2022 году.

Программа нынешнего чемпионата мира включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В соревнованиях примут участие около двух тыс. человек из более чем 100 стран. «Игры будущего» завершатся 3 марта.