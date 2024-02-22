Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.
«Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.
Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.
Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.