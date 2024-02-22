Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М
Президент России Владимир Путин в составе экипажа совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Глава государства находился на месте командира корабля (фото: Пресс-служба Кремля/РИА Новости)
Самолет поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Полет продлился около получаса. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)
Путин был одет в утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика – это обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: «Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В.В.» (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)
Вернувшись, президент поделился своими впечатлениями от обновленного самолета, отметив в частности его высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления, повышение уровня комфорта для членов экипажа (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)
Ту-160М предназначен для поражения стратегических объектов противника в удаленных военно-географических районах. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В настоящее время Казанский авиазавод готовится к серийному производству Ту-160М (фото: Пресс-служба Кремля/РИА Новости)
«Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал глава государства (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)
Также в ходе визита в Казань Путин посетил Казанский авиазавод (филиал ПАО «Туполев») – одно из крупнейших отечественных предприятий авиапромышленности. Модернизированный завод имеет уникальные производственный, летно-испытательный комплексы, конструкторский центр, а также комплекс для обработки изделий из титана (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Затем президент за рулем «КамАЗа» проехал из Казани в многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)