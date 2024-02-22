Затем президент за рулем «КамАЗа» проехал из Казани в многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Трасса свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень и станет основой скоростного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Также в ходе визита в Казань Путин посетил Казанский авиазавод (филиал ПАО «Туполев») – одно из крупнейших отечественных предприятий авиапромышленности. Модернизированный завод имеет уникальные производственный, летно-испытательный комплексы, конструкторский центр, а также комплекс для обработки изделий из титана (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

«Техника отличная. Она действительно нового поколения. Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал глава государства (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)

Ту-160М предназначен для поражения стратегических объектов противника в удаленных военно-географических районах. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В настоящее время Казанский авиазавод готовится к серийному производству Ту-160М (фото: Пресс-служба Кремля/РИА Новости)

Путин был одет в утепленную летную куртку с именным шевроном. Именная нашивка летчика – это обязательный атрибут униформы. На шевроне президента было написано: «Верховный главнокомандующий ВС РФ Путин В.В.» (фото: Дмитрий Азаров/РИА Новости)

Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

Как Россия развивает главные экспортные ворота Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности Перейти в раздел

Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара На Украине заговорили об опасности попадания ВСУ в клещи под Угледаром. Все это происходит на фоне продвижения российских войск на Донецком направлении. За последнее время ВС РФ удалось взять Авдеевку и село Победа, что значительно повышает маневренные возможности армии. В чем заключаются особенности продвижения на этом участке фронта и почему именно Угледар может стать следующей целью ВС России? Подробности Перейти в раздел

Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности Перейти в раздел

Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера Конфликт Израиля с президентом Бразилии постепенно превращается в конфликт Израиля со всей Латинской Америкой, где политику еврейского государства стали называть нацистской. Частично это спровоцировано реакцией израильтян: они решили заблокировать бразильского президента, хотя могли бы напомнить бразильцам их собственную связь с нацистами. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел