Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Шольц поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Reuters: Шольц поддержал кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает кандидатуру и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, сообщили СМИ.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен откажется от должности генсека альянса в случае, если ей предложат этот пост, передает ТАСС.
В четверг Politico сообщила, что кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают две трети участников альянса, среди них – президент США Джо Байден. Кроме того, Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО. Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга заканчивается в сентябре этого года.