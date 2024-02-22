Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
На Украине выдали первую лицензию на лечение наркотиками в боевых условиях
Первая лицензия, позволяющая лечить военнослужащих с помощью наркотических веществ в полевых условиях, выдана на Украине. Соответствующее решение прописано в меморандуме о партнерстве и сотрудничестве, подписанном замглавы Минобороны Украины Наталией Калмыковой и председателем госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романом Исаенко.
По словам Калмыковой, выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими веществами и прекурсорами, которая позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе, передает ТАСС.
Ранее военнопленные рассказывали, что проходившие обучение в Латвии и Словении украинские военнослужащие получали наркотики, вызывающие агрессию.
Напомним, в спецслужбах России раскрыли, как Рада покрывает украинский наркокартель.