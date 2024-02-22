На Украине выдали первую лицензию на лечение наркотиками в боевых условиях

Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.