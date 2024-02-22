  • Новость часаРоссийские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
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    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
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    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    19 комментариев
    22 февраля 2024, 07:16 • Новости дня

    Российская ПВО сбила украинские беспилотник и ракету С-200

    Украинские беспилотник и ракета С-200 сбиты российской ПВО над Брянской и Ростовской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, а также ракету С-200 – над Ростовской, сообщило Минобороны России.

    Как пояснило в Telegram Минобороны, киевский режим, чтобы совершить террористическую атаку, переоборудовал зенитную ракету для поражения наземных целей.

    Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом.

    21 февраля 2024, 17:10 • Новости дня
    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Эксперт Меркурис: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев после того, как украинские войска потерпели неудачу в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский не захотел оставаться в Киеве, где для него сложилась очень сложная политическая обстановка, поэтому по возвращении из Германии он срочно покинул украинскую столицу и отправился на фронт, заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что рейтинги украинского лидера резко снижаются из-за провалов ВСУ на фронте. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в Киеве, где он вынужден сталкиваться со своими политическими оппонентами, предположил Меркурис.

    Ранее американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки.

    Коментарии (26)
    21 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

    New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.

    По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

    Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки

    Танкист Белый: Командование ВСУ при бегстве из Авдеевки пожертвовало элитными силами

    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование ВСУ при выходе из Авдеевки пожертвовало элитными подразделениями, причем напрасно, заявил участвовавший в освобождении города танкист с позывным «Белый».

    Белый рассказал ТАСС, что командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы позволить остальным покинуть населенный пункт. Причем, по словам военнослужащего, стратегия оказалась неправильной. «Они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал он.

    Военный рассказал, что танкисты в ходе освобождения Авдеевки точечно обрабатывали укрепления и дома, где укрывались украинские боевики. В это время российские силы заходили к ним в тыл.

    Белый отметил, что в итоге солдаты ВСУ оказались зажаты, выхода у них не осталось. «Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – отметил он.

    Ранее в соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов». «Азовец» был напуган и разрыдался.

    По данным Минобороны, взятый в плен командир «Азова» рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.

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    21 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился направить свои гонорары на финансирование Вооруженных сил Украины.

    Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

    Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

    Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

    Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

    Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

    Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 13:03 • Новости дня
    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну

    Il Fatto Quotidiano: Украина окончательно проиграла войну с поражением в Авдеевке

    Итальянский эксперт: Украина окончательно проиграла войну
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина проиграла окончательно и бесповоротно, это показало поражение в Авдеевке, заявил обозреватель и эксперт Алессандро Орсини на страницах газеты Il Fatto Quotidiano.

    Он отметил, что провалилось не только контрнаступление ВСУ, но также проиграно самое важное сражение, несмотря на смену главнокомандующего и военную помощь НАТО, передает ТАСС.

    По словам Орсини, остается только ждать, когда Россия отвоюет новые территории.

    На сегодня вопрос международных экспертов заключается не в том, какие территории Киев сможет вернуть, а какие потеряет.

    Аналитик считает, что президент США Джо Байден использовал конфликт на Украине в интересах Вашингтона, в том числе ради отделения Европы от России, расширения НАТО, уничтожение газопровода «Северный поток», а также принуждения к закупке вооружений американского производства.

    При этом, напомнил эксперт, «все статистические данные указывают, что военная индустрия России превосходит военную промышленность НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать достигнутый в Авдеевке успех.

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

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    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

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    21 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Польша пообещала Украине новые проблемы
    Польша пообещала Украине новые проблемы
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша может ввести новые ограничения против Украины, пригрозил заместитель министра сельского хозяйства и развития села страны Михал Колодзейчак в эфире телеканала Polsat.

    Он заявил, что Украине стоит либо договориться с Польшей, либо ждать новые ограничения на ввоз украинских товаров, передает РИА «Новости». Колодзейчак сообщил, что в ближайшее время глава аграрного ведомства Чеслав Секерский проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

    С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически блокируют КПП на границе с Украиной с требованием отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским дальнобойщикам после 24 февраля 2022 года.

    Очередная забастовка фермеров против ввоза сельхозпродукции с Украины проходит по всей стране с 9 февраля по 10 марта при поддержке руководства министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.

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    21 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений в Германии

    Второй украинский баскетболист скончался в больнице от ножевых ранений после нападения в Германии

    Второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений в Германии
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф», 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко, скончались после жестокого нападения в Оберхаузене.

    Инцидент произошел 10 февраля. От полученных ранений в ходе конфликта с группой подростков из Гельзенкирхена, один из которых, 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, нанес баскетболистам с десяток ударов ножом в грудь и живот, Ермаков скончался на месте, а Козаченко доставили в критическом состоянии в больницу, передает РИА «Новости».

    Врачи не смогли спасти Козаченко, состояние которого изначально оценивалось как стабильно тяжелое, но потом организм сдался. Как итог, молодой спортсмен скончался во вторник.

    Как говорится в официальном заявлении баскетбольного клуба, в эти трудные часы «Джайантс» пытаются справиться с очередными шокирующими новостями и сплотиться как клуб. «Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении.

    Родным убитых выразила соболезнования Федерация баскетбола Украины.

    Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова.

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    21 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Так, согласно опросу, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59 до 72%, передает РИА «Новости».

    В институте считают, что граждане Украины остаются открытыми к мирным переговорам с Россией. Опрос проводился с помощью телефонного интервью 5-10 февраля, в нем приняли участие 1202 человека.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

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    21 февраля 2024, 09:51 • Новости дня
    В освобожденном от ВСУ селе Крынки развернули флаг России

    Губернатор Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки развернули флаг России
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал видео, как в селе Крынки, откуда выбили украинских боевиков, разворачивают флаг России.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что флаг разворачивают морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе с «братьями-десантниками». Населенный пункт освобожден, подтвердил он.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.

    Село Крынки назвали олицетворением бездушия Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным «Омут».

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ по инновационным разработкам, в частности это касается ведения системы псевдослучайной перестройки рабочей частоты, позволяющей дрону менять рабочую частоту в полете в онлайн-режиме, и если у противника есть РЭБ, настроенная на определенные диапазоны частот, то ей сложнее противодействовать такому БПЛА, передает ТАСС.

    «Омут» добавил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы беспилотников выросла до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция – до 10 километров.

    По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, но они пока недоработанные.

    «Вбиваются в программу типовые изображения объектов – бронетехника, блиндаж, пехота, – и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, и если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель», – сказал «Омут».

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

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