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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    12 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 14:50 • Новости дня

    Якутия решила направить в зону СВО вездеходы местного производства

    Якутия решила направить в зону СВО вездеходы «Бэргэн» местного производства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Якутское правительство сообщило о планах направить в зону проведения специальной военной операции вездеходы «Бэргэн», выпускаемые местной компанией.

    Вездеходы «Бэргэн» с противоосколочной защитой будут переданы бойцам спецоперации на этой неделе, говорится в сообщении на сайте регионального правительства, передает RT.

    Эти машины обладают закрытым кузовом, на который навешиваются бронелисты.

    Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    21 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

    New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.

    По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

    Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО

    Герой России Якубов рассказал о применении в рамках СВО мобильных тяжелых снайперских групп

    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Герой России, майор Ярослав Якубов рассказал, что Россия сумела внедрить новые тактики снайперской стрельбы в рамках специальной военной операции.

    По его словам, снайпинг – это безостановочный процесс, в котором нельзя достигнуть совершенства и сказать, что стал мастером, передает REN TV.

    Якубов подчеркнул, что появляются новые приборы наблюдения, калибры оружия и тактики его применения. Он добавил, что российские военные испытали и внедрили не только в рамках ТОФ, но и в рамках Восточного военного округа и Минобороны тактику снайперских пятерок, мобильных тяжелых снайперских групп.

    Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине.

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    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    21 февраля 2024, 09:16 • Новости дня
    Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим ВСУ.

    По его словам, Крынки стали символом безразличия Зеленского к призванным в ВСУ украинским гражданам и брошенным на верную смерть, передает РИА «Новости».

    Ниметуллаев добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду Западу, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам украинцев.

    Он также подчеркнул, что Крынки также является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.

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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным «Омут».

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ по инновационным разработкам, в частности это касается ведения системы псевдослучайной перестройки рабочей частоты, позволяющей дрону менять рабочую частоту в полете в онлайн-режиме, и если у противника есть РЭБ, настроенная на определенные диапазоны частот, то ей сложнее противодействовать такому БПЛА, передает ТАСС.

    «Омут» добавил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы беспилотников выросла до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция – до 10 километров.

    По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, но они пока недоработанные.

    «Вбиваются в программу типовые изображения объектов – бронетехника, блиндаж, пехота, – и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, и если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель», – сказал «Омут».

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

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    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

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    20 февраля 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин потребовал достойно содержать пленных из Авдеевки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна достойно содержать взятых в плен в Авдеевке в соответствии с международными конвенциями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

    «Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать: с нашими пленными мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики», – поручил Путин Шойгу, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.

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    20 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», – сказал Путин в беседе с министром, передает ТАСС.

    Шойгу подтвердил, что идет не только внешнее управление, но и просто «командование всеми силами».

    Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

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      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

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      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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