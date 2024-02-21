Лавров заявил о рассмотрении России США в качестве противника и угрозы

Лавров: США рассматривают Россию как противника и угрозу

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп за все четыре года не сделал ничего для улучшения российско-американских отношений, передает ТАСС.

Лавров также добавил, что Москва не строит иллюзий о том, что США изменит антироссийский курс в обозримой перспективе.

При этом Россия готова работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, подчеркнул министр, пояснив, что важна не фигура деятеля, а его политика в отношении России.

Глава МИД также указал, что ни Запад, ни Украина не демонстрируют воли к политическому урегулированию украинского конфликта, поэтому СВО будет продолжаться.

Цели спецоперации обозначил президент России. «Это демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России», – напомнил Лавров.

Он пояснил, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Также следует брать в расчет новые территориальные реалии.

Помимо этого, Лавров отметил важность того, чтобы страны «Большой двадцатки» взяли на себя обязательство не использовать экономику как оружие.

Он призвал вырабатывать сбалансированные решения по энергопереходу, цифровой трансформации, восстановлению цепочек поставок, доступу к энергоресурсам и продовольствию.

Министр добавил, что повестка дня председательства Бразилии в G20 созвучна с российскими планами по линии БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году.

Позитивная динамика Группы двадцати, по словам Лаврова, во многом обусловлена тем, что страны с формирующимися рынками проявляют самостоятельность, настаивают на справедливом учете своих интересов.

Он также назвал серьезным достижением стало присоединение к Группе двадцати Афросоюза.

Ранее Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета.