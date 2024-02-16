Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета
Лавров призвал страны мира бороться с наемничеством и осознать ценность нейтралитета
Всем скорее необходимо осознать ценность нейтралитета и бороться с наемничеством, заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».
Министр подчеркнул, что Россия ценит нейтральную позицию мирового большинства, призывающего к урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.
При этом Лавров отметил попытки «охмурять» страны мирового большинства под лозунгом «формулы мира президента Украины Владимира Зеленского» как безальтернативного подхода к урегулированию.
«Наверное, здесь, как минимум, нужно показывать, что все все понимают и не хотят в эту игру играть. И частью этой проблемы, конечно, является наемничество, с которым нужно бороться», – сказал Лавров.
Ранее был опубликован список находившихся в Харькове французских наемников.