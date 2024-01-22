В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?59 комментариев
Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России
Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.
В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».
Всего в списке 13 имен:
Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986);
Альбер Эмерик (Albert Aymeric, дата рождения – 22.12.1999);
Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);
Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).
Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);
Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);
Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);
Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);
Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);
Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);
Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);
Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);
Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.