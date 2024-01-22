Пушилин: Париж лицемерит, отрицая наличие французских наемников в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным разведки, и по мероприятиям на фронтах понятно, что есть французы, воюющие на стороне ВСУ, а действия Франции связаны лишь с ее лицемерием, передает ТАСС мнение главы ДНР.

Пушилин добавил, что у французов законом запрещено наемничество, и «если они это признают, это будет напрямую противоречить их законам». Он полагает, что французы действуют в соответствии с «двойными стандартами».

«Будут отрицать, отмахиваться, а когда представится возможность, скажут, что это была такая задумка», – заявил глава ДНР.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.