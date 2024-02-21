В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
МИД Китая: G20 – не место для обсуждения региональных тем
«Группа Двадцати» (G20) является крупнейшим форумом экономического сотрудничества, а не площадкой для решения геополитических вопросов, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя сообщение российского дипведомства о том, что включение в повестку G20 украинской темы деструктивно для объединения.
По ее словам, консенсус G20 состоит в том, что объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с государствами глобального Юга будет пресекать попытки западного меньшинства превратить «двадцатку» в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, в том числе украинизацию этого объединения.