Лавров: Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что сделанный президентом Владимиром Путиным выбор на отстаивание жизненных интересов России, поставил страну «без преувеличения в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира», передает ТАСС.

Также Лавров добавил, что Россия продолжит работу в G20 и совместно с государствами глобального Юга будет пресекать попытки западного меньшинства превратить «двадцатку» в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, в том числе украинизацию этого объединения.

Кроме того, Россия укрепляет потенциал ОДКБ как ключевой региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание стабильности в Евразии.