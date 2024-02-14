Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Лавров: Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира
Россия борется за лучшее будущее всего мира, отстаивая при этом свои интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Он подчеркнул, что сделанный президентом Владимиром Путиным выбор на отстаивание жизненных интересов России, поставил страну «без преувеличения в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира», передает ТАСС.
Также Лавров добавил, что Россия продолжит работу в G20 и совместно с государствами глобального Юга будет пресекать попытки западного меньшинства превратить «двадцатку» в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, в том числе украинизацию этого объединения.
Кроме того, Россия укрепляет потенциал ОДКБ как ключевой региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание стабильности в Евразии.