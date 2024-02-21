Стала известна сумма ущерба от массового хищения активов руководством ВОГ

Правоохранители обвинили руководство Всероссийского общества глухих в массовом хищении активов на сумму 211 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

Известно, что фигуранты дела, избавляясь от якобы непрофильных активов, нанесли ущерб на сумму 211 млн рублей, передает «Коммерсант».

Как уточняет следствие, представители следственного департамента МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД накануне приехали в офис ВОГ на улицу 1905 года, где под недоуменные взгляды собравшихся вывели из зала около 20 человек. Всех их доставили на допрос, по окончании которого некоторых фигурантов отпустили, а другим объявили о задержании на двое суток.

Кроме того, ближе к окончанию расследования этого уголовного дела из него было выделено еще одно в отношении неустановленных лиц, которые совершали аналогичные махинации с принадлежавшей обществу недвижимостью в регионах. Так, задержанным сейчас руководителям ВОГ инкриминируется продажа по заниженной стоимости зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

Отмечается, что центральной фигурой расследования является Станислав Иванов, с 2018 года исполнявший обязанности президента ВОГ, а через два года избранный на эту должность. Также он член Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», входит в комиссии по делам инвалидов при президенте, а также по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Накануне правоохранители задержали президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ, члена ЦП ВОГ, председателя Татарского РО ВОГ Венеру Гаулстон, члена ЦП ВОГ, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко.