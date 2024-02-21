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    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов в России
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
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    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    0 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    8 комментариев
    21 февраля 2024, 08:59 • Новости дня

    Стала известна сумма ущерба от массового хищения активов руководством ВОГ

    Правоохранители обвинили руководство Всероссийского общества глухих в массовом хищении активов на сумму 211 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) по заведомо заниженной цене продало несколько принадлежавших обществу зданий сразу в шести регионах, считают правоохранители.

    Известно, что фигуранты дела, избавляясь от якобы непрофильных активов, нанесли ущерб на сумму 211 млн рублей, передает «Коммерсант».

    Как уточняет следствие, представители следственного департамента МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД накануне приехали в офис ВОГ на улицу 1905 года, где под недоуменные взгляды собравшихся вывели из зала около 20 человек. Всех их доставили на допрос, по окончании которого некоторых фигурантов отпустили, а другим объявили о задержании на двое суток.

    Кроме того, ближе к окончанию расследования этого уголовного дела из него было выделено еще одно в отношении неустановленных лиц, которые совершали аналогичные махинации с принадлежавшей обществу недвижимостью в регионах. Так, задержанным сейчас руководителям ВОГ инкриминируется продажа по заниженной стоимости зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.

    Отмечается, что центральной фигурой расследования является Станислав Иванов, с 2018 года исполнявший обязанности президента ВОГ, а через два года избранный на эту должность. Также он член Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», входит в комиссии по делам инвалидов при президенте, а также по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при президенте  по развитию физической культуры и спорта.

    Накануне правоохранители задержали президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ, члена ЦП ВОГ, председателя Татарского РО ВОГ Венеру Гаулстон, члена ЦП ВОГ, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери

    Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»

    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен направил 5 февраля внутреннюю записку, в которой поручил сотрудникам Госдепартамента воздерживаться от использования гендерных терминов, таких как «мать», «отец», «дамы и господа», сообщает издание National Review.

    В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».

    По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».

    Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    20 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове

    Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом

    Нарышкин жестко высказался о якобы убитом в Испании летчике-предателе Кузьминове
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».

    Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.

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    20 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные партнеры требуют от Киева перечень расположенных на территории России целей, по которым целесообразно нанести удары, сообщил источник ТАСС.

    «От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», – приводит ТАСС слова собеседника агентства.

    Он отметил, что использование поставляемых Украине снарядов осуществляется «под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ» (ИГ, запрещена в России).

    «Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», – указал собеседник агентства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    20 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не станет реагировать на призывы провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), тем более от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в России такие требования «не воспринимают вообще», передает ТАСС.

    Боррель заявлял ранее, что Россия «должна разрешить» провести «международное и прозрачное» расследование смерти Навального.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

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    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

    Протестующий польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из протестующих фермеров, заблокировавших дорогу в польских Гожичках, разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание.

    Как пишет Gazeta Wyborcza, фермер прикрепил к трактору флаг СССР и разместил на его передней части плакат с обращением к российскому лидеру: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

    По данным издания, демонстранту будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что массовые протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к блокировке фур с военными грузами для ВСУ.

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    20 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Петербурге расстреляли водителя, привезшего детей начальника в школу

    «Фонтанка»: В Петербурге подстрелили водителя авто, привезшего детей начальника в школу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге неизвестный выпустил пулю из пистолета в водителя автомобиля, который привез детей начальника в школу, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел около 8.30 по Москве в Выборгском районе города, к одной из гимназий подъехал автомобиль Toyota Camry, за рулем находился уроженец Узбекистана, работающий водителем, пишет «Фонтанка».

    Мужчина привез в школу двух детей своего начальника. Он вышел из машины, чтобы помочь им выбраться, в этот момент сзади подошел неизвестный и выстрелил в водителя из пистолета и сбежал.

    Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что стрелявший мог перепутать мужчину с его начальником, который работает юристом.

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    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 03:59 • Новости дня
    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона

    Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве 1 млн долларов за интервью с британским экс-премьером Джонсоном

    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал от американского журналиста Такера Карлсона выплатить ему 1 млн долларов за интервью, сообщил сам Карлсон.

    «Один из его советников вернулся и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов ... американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.

    При этом Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».

    Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне.

    Ожидалось, что в интервью Джонсон разъяснит позицию в отношении конфликта на Украине.

    «Это делает человек, который полтора года назад по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек», – возмутился Карлсон.

    «Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю его, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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