В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Стала известна сумма ущерба от массового хищения активов руководством ВОГ
Правоохранители обвинили руководство Всероссийского общества глухих в массовом хищении активов на сумму 211 млн рублей
Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) по заведомо заниженной цене продало несколько принадлежавших обществу зданий сразу в шести регионах, считают правоохранители.
Известно, что фигуранты дела, избавляясь от якобы непрофильных активов, нанесли ущерб на сумму 211 млн рублей, передает «Коммерсант».
Как уточняет следствие, представители следственного департамента МВД и оперативники ГУЭБиПК МВД накануне приехали в офис ВОГ на улицу 1905 года, где под недоуменные взгляды собравшихся вывели из зала около 20 человек. Всех их доставили на допрос, по окончании которого некоторых фигурантов отпустили, а другим объявили о задержании на двое суток.
Кроме того, ближе к окончанию расследования этого уголовного дела из него было выделено еще одно в отношении неустановленных лиц, которые совершали аналогичные махинации с принадлежавшей обществу недвижимостью в регионах. Так, задержанным сейчас руководителям ВОГ инкриминируется продажа по заниженной стоимости зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.
Отмечается, что центральной фигурой расследования является Станислав Иванов, с 2018 года исполнявший обязанности президента ВОГ, а через два года избранный на эту должность. Также он член Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», входит в комиссии по делам инвалидов при президенте, а также по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Накануне правоохранители задержали президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ, члена ЦП ВОГ, председателя Татарского РО ВОГ Венеру Гаулстон, члена ЦП ВОГ, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко.