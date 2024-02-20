Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
ВОГ объявило о задержании руководства по решению МВД
Всероссийское общество глухих объявило о задержании своего руководства по решению МВД
Во вторник утром задержали часть руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) по решению следственного департамента МВД, сообщили в организации.
Правоохранители задержали президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ, члена ЦП ВОГ, председателя Татарского РО ВОГ Венеру Гаулстон, члена ЦП ВОГ, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко, сообщается на сайте организации.
Также были задержаны другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата ВОГ.
Само Общество продолжает работать в штатном режиме, оно следит за ситуацией и поддерживает контакты с задержанными, их адвокатами и с правоохранителями.
В скором времени планируется организовать пресс-конференцию на тему произошедшего.