С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности (СБ) ООН представленную Алжиром резолюцию, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в секторе Газа.
За резолюцию Алжира проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. США выступили против, Великобритания воздержалась, передает ТАСС.
В документе, подготовленном Алжиром, содержится приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса и отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США заталкивают весь Ближний Восток в катастрофу, стремительное обострение кризиса в регионе еще не достигло предела.