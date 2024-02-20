США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова

В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет

Tекст: Денис Тельманов

Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.

До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.

Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.



