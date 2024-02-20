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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    20 февраля 2024, 16:05 • Новости дня

    Лукашенко: Запад вынашивает план по разделу земель России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада преследуют цель нанести глобальное поражение России и Белоруссии, после чего поделить их земли, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Запад хочет победить Россию в конфликте на Украине и отдать часть Белоруссии Польше, а долю российских территорий присоединить к Белоруссии в качестве компенсации, заявил Лукашенко, пишет БелТА, передает ТАСС.

    Запад стремится «нанести глобальное поражение Беларуси и России, а потом разобраться и с территориями, и прочим», считает белорусский лидер. По его словам, «таким образом формируются предпосылки для нового передела Европейского континента».

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне.

    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    19 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Лавров заявил, что в Газе погибло больше гражданских, чем на Украине с 2014 года

    Сергей Лавров заявил, что за время операции в Газе погибло больше гражданских лиц, чем с 2014 года на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших гражданских в секторе Газа за время операции Израиля больше, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

    При этом Лавров отметил, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно  хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.

    Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова увеличить число авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов.


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    20 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой «стенка на стенку», а также историческое фехтование и «борьбу за-вороток» во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО.

    По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

    «(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

    В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

    Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

    Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

    По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».

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    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

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    20 февраля 2024, 05:44 • Новости дня
    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, развязанном США и НАТО

    Президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине
    @ Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, и в экономическом отношении стала еще сильнее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    «Сегодня Россия побеждает на поле боя... Война, которую развязали Запад и НАТО на Украине, аморальна», – сказал президент Венесуэлы в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС.

    Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

    «Война США и НАТО против России на Украине стала для США невыносимой», – считает Мадуро.

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    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

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    19 февраля 2024, 20:20 • Новости дня
    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

    Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние десять лет Севастополь преобразился до неузнаваемости. Россия готова вкладываться в его развитие, для президента это бесспорный приоритет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

    «Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

    «Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

    Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

    Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

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    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

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    20 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Лавров встретился с лидером Кубы

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова в понедельник и обсудил с ним «вопросы двусторонних отношений» и «международной повестки».

    «Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова и передал искренние приветствия президенту Владимиру Путину», – написал кубинский президент в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что они с Лавровым «обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим общий интерес, и актуальным вопросам международной повестки».

    Ранее сообщалось, что в ходе визита на Кубу Лавров провел переговоры с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом Паррильей и предположил увеличение числа авиарейсов из России на Кубу.


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    20 февраля 2024, 04:02 • Новости дня
    В Казань с рабочим визитом прибыл глава Республики Сербской Милорад Додик

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент самопровозглашенной Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом.

    Визит начался вечером в понедельник, 19 февраля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ATVBL.rs.

    Отмечается, что Додика в аэропорту встретил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    19 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    В Белоруссии собрались наказывать за пропаганду «ненормальных» отношений

    В Белоруссии подготовлен законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    По инициативе органов прокуратуры в Белоруссии подготовлен законопроект, которым вводится административная ответственность за пропаганду «ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей», сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.

    Швед уточнил, что проект находится на согласовании, передает ТАСС.

    В прошлом году белорусское МВД подготовило изменения в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов, в том числе химическую кастрацию.

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    20 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    В ДНР от обстрелов ВСУ с февраля 2022 погибли свыше 4,8 тыс. жителей

    В ДНР от обстрелов ВСУ с февраля 2022 погибли свыше 4,8 тыс. жителей, в том числе 143 ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти 5 тыс. жителей Донецкой Народной Республики, в том числе 143 ребенка, погибки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с 17 февраля 2022 года, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Ранения различной степени тяжести получили 5 930 гражданских лиц, в том числе 387 детей», – передает сообщение представительства ДНР ТАСС.

    Отмечается, что с 17 февраля 2022 года зафиксировано 147 подрывов на противопехотных минах «Лепесток», в десяти случаях на минах подрывались дети.

    Украинские войска за два года повредили 2 144 транспортных средств, 3 474 объектов гражданской инфраструктуры и 13 772 жилых домов, отметили в СЦКК.

    С февраля 2022 года украинские войска 33 557 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам региона 177 811 боеприпасов различного калибра, говорится в заявлени.

    Ранее сообщалось, что украинская армия за последние сутки потеряла до 565 человек на Авдеевском направлении. При этом группировка «Центр» полностью освободила Авдеевский коксохимический завод.

    С начала СВО Российская армия уничтожила 571 украинский самолет, 266 вертолетов, 12 819 дронов, 471 ЗРК, 15 107 танков и других боевых бронированных машин противника, 1222 машины РСЗО, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов.



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    20 февраля 2024, 14:53 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне

    Президент Белоруссии Лукашенко: Стране не нужна война, но она готова к ней и ментально, и стратегически

    Tекст: Александра Юдина

    Белоруссии война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически, заявил в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности президент Александр Лукашенко.

    По его словам, не было такого в истории, чтобы Белоруссия кому-то угрожала, в этой связи остается неясным, к чему «совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность вблизи границ страны», передает БелТА.

    «Поводы что тогда, что сейчас надуманные: то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются», – отметил Лукашенко.

    Белорусский президент добавил, что стране «война не нужна», однако она должна быть готова к ней и ментально, и стратегически.

    «Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», – подчеркнул он.

    Также Лукашенко заметил, что, согласно установкам коллективного Запада, «тех, кто не с ними, будут брать силой под предлогом или без».

    «Авторитет международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», – заверил глава Белоруссии.

    В заключение Лукашенко добавил, что необходимо действовать на упреждение, чтобы быть готовыми к отражению любых угроз.

    «Около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран – членов и партнеров альянса будут стоять на пороге нашего дома, отрабатывать стратегию «отражения попытки российской агрессии против одной из стран альянса». Спецслужбы держат ситуацию на контроле», – резюмировал он.

    Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.

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    20 февраля 2024, 11:47 • Новости дня
    Лукашенко заявил о попытках Запада втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в войну «всеми правдами и неправдами»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Он также заявил, что Москва обладает закрытой информацией о том, «что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран – членов НАТО».

    По словам Лукашенко, на Западе считают, что не смогли вовлечь Белоруссию в войну, но эта возможность все еще открыта. В НАТО полагают, добавил президент, что активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Белоруссии, передает «БелТА».

    При этом Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности начала третей мировой войны. Он подчеркнул, что военная сила стала вновь главным аргументом мировых центров решения вопросов.

    «Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны», – сказал глава республики.

    Ранее Лукашенко заявил, что на украинско-белорусской границе задержали диверсантов, перебрасывающих взрывчатку для диверсий в России и Белоруссии.

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    19 февраля 2024, 08:47 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянским районом

    Глава Брянской области сообщил о сбитом российской ПВО беспилотнике ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский БПЛА уничтожен силами российской ПВО над Брянским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате инцидента обошлось без пострадавших и разрушений.

    В данный момент на месте работают оперативные службы.

    Ранее ПВО в Брянской области сбила пять беспилотников самолетного типа.

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    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

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    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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