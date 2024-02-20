Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Экс-посол США при НАТО: В альянсе испугались амбиций России
Экс-посол США при НАТО Даалдер: В альянсе испугались амбиций России
В НАТО начали тревожиться по поводу амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.
По его словам, союзники по блоку обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, которые могут стать вызовом альянсу, передает РИА «Новости».
При этом Даалдер отметил, что это не является немедленной угрозой, но такой сценарий необходимо воспринимать серьезно.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы для стран НАТО.