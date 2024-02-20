Задержанного в Лондоне Овсянникова освободили под залог

Задержанного в Лондоне экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

Tекст: Валерия Городецкая

Условия залога предполагают сдачу обвиняемым своих российского и британского паспортов, ежедневную отметку в полицейском участке Брикстона, запрет на выезд за рубеж, а также на оформление необходимых для этого документов, передает ТАСС.

Кроме того, ему запрещается приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно выехать из страны. Обвиняемому также нельзя покидать свой дом с 21.00 до 5.00, он обязан носить электронный браслет.

Рассмотрение дела Овсянникова по существу назначено на 10 марта. В марте, апреле, мае и июне планируются дополнительные процедурные слушания.

В начале февраля стало известно о задержании в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву.