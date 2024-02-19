Выборы-2024 год: Легитимность голосования определится массовостью явки

Франц Клинцевич: Явка на выборах – базовый критерий легитимности президента

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Участвовать в выборах для каждого россиянина не менее важно, чем для каждого из кандидатов, за которого они будут отдавать свои голоса. У нас должен быть настоящий всенародно выбранный лидер, ведь только такая фигура способна соблюдать баланс во внутриполитическом пространстве между различными силами влияния и социальными группами», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, экс-сенатор.

«Еще один мотивационный фактор для участия россиян в выборах – внешний. Основные вызовы для нашей страны сейчас образуются именно на внешней арене. Поэтому лидер России должен полноправно действовать от имени большинства россиян. А легитимность его избрания подчеркивается именно массовостью явки. Поэтому никакого скептицизма здесь быть не должно. Если каждый скажет: «мой голос не играет роли», что тогда получится? Ничего хорошего», – указал собеседник.

«Важно еще и то, что выборы президента – это оценка, которую каждый россиянин дает политическим лидерам – участникам электоральной гонки. Благо, что у нас кандидаты – деятели с разными политическими взглядами, представляющие всю палитру российского общества. Я, кстати, помню, как в 1970-х годах я участвовал в своих первых выборах. Это было во время срочной службы. Нас строем привели на участок, и выбор был такой: голосовать за блок беспартийных коммунистов или против них. Сейчас список кандидатов принципиально шире», – заметил он.

«Затем, в бытность обучения в военной академии в 1980-х годах, я тоже участвовал в выборах, и тогда, помню, уже появлялись альтернативное политические движения и идеи. А в начале 1990-х в России вообще образовалась целая широчайшая линейка политических сил, лидеров. Я помню, что меня, коммунистически закодированного стойкого бойца, недавно вернувшегося из Афганистана, поразил смелыми и свежими взглядами, речами Владимир Жириновский. Меня удивила незашоренность его мышления», – вспоминает Клинцевич.