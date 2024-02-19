Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.
США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».
Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.
Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».
В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.