В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

Tекст: Алексей Дегтярев

США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.