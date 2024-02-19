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    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    19 февраля 2024, 18:38 • Новости дня

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.

    США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

    Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

    Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

    В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.

    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

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    16 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

    Бывший врач Обамы направил в Белый дом письмо с требованием сдачи Байденом когнитивного теста

    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель от Республиканской партии Ронни Джексон направил в Белый дом письмо, в котором потребовал, чтобы президент США Джо Байден прошел тест на умственные способности.

    Письмо подписали 83 члена Палаты представителей Конгресса США. В случае отказа Байдена проходить тест кабинету необходимо инициировать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Тогда обязанность главы государства будет исполнять вице-президент, передает ТАСС.

    «Как бывший врач трех президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и в физическом плане», – сказал Джексон телеканалу Fox News. Как отмечается, Джексон ранее был лечащим врачом Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

    Джексон заявил, что работа президента – чрезвычайно ответственная работа, если человек не в лучшей форме, то он может поставить под угрозу безопасность страны.

    Ранее Джексон заявил, что Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США.

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    19 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    Кимаковский: В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами

    В Авдеевке нашли тела военных ВСУ с американскими и польскими шевронами
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе зачистки освобожденной Авдеевки обнаружили тела военнослужащих, на форме которых были нашиты американские и польские шевроны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сказал ТАСС, что тела были брошены украинскими вооруженными формированиями.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил ранее, что в Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений ВСУ по отношению к мирным жителям.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему руководство Польши заняло стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте.

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    17 февраля 2024, 18:16 • Новости дня
    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»

    American Conservative: Заявления Нуланд о «сюрпризах Путину» равноценны сказкам

    В США сравнили со сказками заявления Нуланд о «сюрпризах Путину»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин якобы получит «приятные сюрпризы» на поле боя, не имеют ничего общего с реальностью, пишет American Conservative.

    Как говорится в публикации American Conservative, заявления Нуланд равноценны счастливым сказкам на ночь, которые власти «рассказывают себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, и это невозможно игнорировать.

    «Если нам лгут о ходе боевых действий, <…> как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?», – заключается в публикации.

    Ранее в Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя».

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    18 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    США начали разрабатывать план противостояния с Россией в космосе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.

    Тернер заявил, что план противостояния угрозе России в космосе начали разрабатывать на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

    Конгрессмен не подтвердил и не опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о том, что опасения Вашингтона связаны с ядерным оружием, добавив лишь, что «угроза очень серьезная».

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    18 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Киселев направил запрос на интервью с Байденом

    Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Киселев добавил, что запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Как говорится в письме, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, а президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. В документе указано, что интервью планирует проводить генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, на самом популярном телеканале страны «Россия 1».

    Интервью планируют перевести на иностранные языки и распространить на многочисленных медиаплатформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    18 февраля 2024, 18:36 • Новости дня
    Вице-премьер Украины назвала непредсказуемыми ближайшие две недели для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не может предсказать, что произойдет в ближайшие две недели на фоне того, что Конгресс США не принял проект о финансовой помощи для Украины, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Политик отметила, что Киев оказался «в плену американского дискурса по финансовой поддержке Конгресса», а также оказался в «ситуации неопределенности».

    Стефанишина отметила, что на Украине не знают, что произойдет через две недели, что является «элементом дестабилизации», передает РИА «Новости».

    Вице-премьер также отметила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают «предсказуемость» и позволяют планировать стратегию Украины. Она добавила, главное, чтобы партнеры, с которыми подписаны соглашения, соблюдали условия.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    17 февраля 2024, 01:51 • Новости дня
    Илон Маск обвинил власти США в цензуре

    Илон Маск обвинил власти США в преследовании из-за отмены цензуры в его соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    «Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал Маск в ответ на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса о свободе слова и свободе от политических преследований в США, передает ТАСС.

    Ранее Маск согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев. Маск добавил, что вопрос о принадлежности новых территорий России состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.

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    18 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Блинкен призвал Китай отговорить Россию от «запуска ядерного оружия» в космос

    New York Times: Блинкен призвал руководство КНР и Индии отговорить Россию от «запуска оружия в космос»

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times.

    По информации издания, госсекретарь США попросил Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Блинкен якобы предупредил собеседников, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только спутники США, но и индийские и китайские аппараты, и повлечет полный отказ систем коммуникаций и крах Starlink.

    Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    Ранее в Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    19 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Хейли отказалась считать Россию другом США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия – не друг США, Вашингтон «не отделяет себя от друзей, чтобы умиротворить врага», заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.

    Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

    Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    17 февраля 2024, 04:48 • Новости дня
    МИД Китая выступил против поддержки США Тайваня

    Глава МИД Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая»

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности и напомнил ему о необходимости соблюдения принципа «одного Китая», который исключает поддержку «независимость Тайваня».

    «Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки «независимости Тайваня», – передает РИА «Новости» заявление Ван И.

    Политик подчеркнул, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая.

    Ранее сообщалось, что США решили разместить подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе. Американцев разместят в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху. В качестве военных инструкторов они будут обучать тайваньских военных.

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    19 февраля 2024, 03:54 • Новости дня
    Сенатор США счел неизбежными «территориальные уступки» со стороны Украины

    Сенатор США Вэнс призвал смириться с необходимостью для Украины пойти на «территориальные уступки»

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «смириться с реальностью»и признать, что завершение конфликта на Украине не произойдет без «территориальных уступок» с ее стороны, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Вэнс, участвовавший в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в интервью Politico, что «любое мирное урегулирование потребует от Украины определенных значимых территориальных уступок». Он указал, что мирные договоренности – «единственный способ завершить конфликт», передает ТАСС.

    Как заявил Вэнс, у США отсутствуют производственные мощности, которые могли бы обеспечить «бесконечную поддержку» боевых действий на суше в Восточной Европе, власти страны должны объяснить это населению.

    «Как долго это будет продолжаться? Сколько это, как ожидается, будет стоить? И что немаловажно, как именно мы должны произвести вооружения, которые требуются для поддержки украинцев?» – заявил он.

    На конференции Вэнс указывал, что американскую и европейскую поддержку Украины ограничивает не нехватка денег, а невозможность для Запада производить достаточно боеприпасов для конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также для возможного конфликта в Восточной Азии. В частности, как заявил Вэнс, украинские войска «за месяц применяют столько ракет-перехватчиков» ЗРК Patriot, «сколько США производят за год».

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции заявил, что есть проблемы с военными запасами, конфликт на Украине продемонстрировал это. В Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    17 февраля 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп заявил об обжаловании решения суда о мошенничестве в деле об активах

    Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что успешно обжалует решение суда по делу об оценке активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о махинациях с оценкой активов компании Trump Organization, и выразил уверенность, что апелляция увенчается успехом.

    «Мы будет подавать апелляцию, и мы будем успешны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Ранее суд штата Нью-Йорк признал Трампа и двух его сыновей виновным по делу о мошенничестве, обязав экс-президента выплатить около 355 млн долларов компенсации штату.

    Прокуратура считает, что Трамп завил стоимость недвижимость.

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    19 февраля 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило о хранении США отравляющих веществ типа «Новичок»

    Tекст: Вера Басилая

    США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов заявил, что США до 2018 года объявляли о наличии веществ, относящихся к «Новичку», Вашингтон указывал 460 метрических тонн этих неустановленных отравляющих веществ. США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    По словам Кириллова, США до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс в Кентукки и Пуэбло в Колорадо.

    Он добавил, что все свои запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году  досрочно под жестким контролем ОЗХО и западных инспекторов, особенно США.

    Кроме того, по данным Минобороны, США передали в третьи страны, а именно в Ирак, Афганистан и Украину нелетальное химическое оружие. На его закупку для применения в Сирии и Ираке Минобороны США в 2018 году направило 10 млн долларов, подчеркнул Кириллов.

    Генерал подчеркнул, что США превратили ОЗХО в подконтрольную площадку по сведению счетов с неугодными странами. Так, несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года Россию «выдавили» из состава исполсовета ОЗХО. Вместо нас были введены Украина, Польша и Литва, которые настроены антироссийски. При этом у этих стран никогда не было и химического оружия.

    Кириллов отметил, что Россия предполагает – в каком направлении будет работать ОЗХО в отношении Москвы. Планируется, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе соответствующих органов. В дальнейшем материалы о «якобы нарушениях» Россией отправят в Генассамблею и Совбез ООН, как это уже реализовано в отношении Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США создают биологическое оружие под прикрытием поиска средства против рака.

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