Чешские фермеры собрались устроить «блокаду» Праги

Сотни чешских фермеров собрались на тракторах устроить «блокаду» Праги

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Е15, речь идет о спектре вопросов от «несогласия с «зеленой политикой» Евросоюза» до «плохо разработанной системой субсидий». Глава минсельхоза Марек Выборны заявил о готовности пойти на уступки, «в частности, об отмене налогов на субсидии», а также других мерах поддержки фермеров. Пресс-секретарь городской мэрии Вит Хофман призвал жителей и гостей Праги пользоваться в понедельник общественным транспортом, а не автомобилями, передает РИА «Новости».

Крупные аграрные организации не захотели присоединиться к акции, «брать заложников» и «доставлять проблемы». Однако они собираются принять участие в акции коллег из других стран ЕС в четверг – тысячи фермеров из разных регионов Чехии должны собраться на границах республики, не перекрывая дороги и границы.

Напомним, по всей Европе прокатилась волна протестов фермеров, которые перекрывали дороги и пункты пропуска на границах, а также блокировали города и кварталы. Одной из мишеней для протестов стала концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.