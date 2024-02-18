У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Чешские фермеры собрались устроить «блокаду» Праги
Сотни чешских фермеров собрались на тракторах устроить «блокаду» Праги
В понедельник сотни чешских фермеров собираются съехаться в Прагу на тракторах и другой сельхозтехнике, чтобы заявить о своих проблемах, в том числе устроив «блокаду столицы», сообщили СМИ.
Как указывает Е15, речь идет о спектре вопросов от «несогласия с «зеленой политикой» Евросоюза» до «плохо разработанной системой субсидий». Глава минсельхоза Марек Выборны заявил о готовности пойти на уступки, «в частности, об отмене налогов на субсидии», а также других мерах поддержки фермеров. Пресс-секретарь городской мэрии Вит Хофман призвал жителей и гостей Праги пользоваться в понедельник общественным транспортом, а не автомобилями, передает РИА «Новости».
Крупные аграрные организации не захотели присоединиться к акции, «брать заложников» и «доставлять проблемы». Однако они собираются принять участие в акции коллег из других стран ЕС в четверг – тысячи фермеров из разных регионов Чехии должны собраться на границах республики, не перекрывая дороги и границы.
Напомним, по всей Европе прокатилась волна протестов фермеров, которые перекрывали дороги и пункты пропуска на границах, а также блокировали города и кварталы. Одной из мишеней для протестов стала концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.