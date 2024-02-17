Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Путин назвал создание Газпрома спасением газопромышленного комплекса России
Российское руководство в 1993 году приняло стратегически верное решение о создании компании Газпром, так как это дало возможность сохранить единый газопромышленный комплекс в стране, заявил президент России Владимир Путин.
«Создание Газпрома позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности этого решения», – сказал российский лидер, поздравляя компанию с 31-летием, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что Газпром ведет деятельность «в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности». Он также отметил, что «Газпром» является одним из мировых лидеров в газовой отрасли.
«Сегодня Газпром ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика, позиции одного из мировых лидеров в газовой отрасли», – сказал он.
В январе Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения.