  • Новость часаВ ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Сырский сдал Авдеевку России
    Эксперт: Потеря Авдеевки создаст серьезную брешь в военной стратегии Зеленского
    В РАН разъяснили цели российского космического ядерного буксира
    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    32 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 15:09 • Новости дня

    Путин назвал создание Газпрома спасением газопромышленного комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское руководство в 1993 году приняло стратегически верное решение о создании компании Газпром, так как это дало возможность сохранить единый газопромышленный комплекс в стране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Создание Газпрома позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности этого решения», – сказал российский лидер, поздравляя компанию с 31-летием, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Газпром ведет деятельность «в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности». Он также отметил, что «Газпром» является одним из мировых лидеров в газовой отрасли.

    «Сегодня Газпром ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика, позиции одного из мировых лидеров в газовой отрасли», – сказал он.

    В январе Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения.

    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

    Коментарии (58)
    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (68)
    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (37)
    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Коментарии (8)
    15 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Трамп счел слова Путина «комплиментом»

    Трамп назвал «комплиментом» мнение Путина о том, что Байден более предпочтительный лидер США для России

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп счел «комплиментом» слова российского лидера Владимира Путина о том, что для России Джо Байден предпочтительнее на посту главы американского государства, чем сам Трамп.

    Как заявил Трамп, «многие люди скажут, что это очень плохо». «Вовсе нет – это хорошо», – считает он. Трамп похвастался тем, что «остановил «Северный поток – 2». Он считает, что Путин назвал Байдена, поскольку тот «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка». «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 00:12 • Новости дня
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    @ Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.

    Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».

    Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».

    «Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».

    Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».

    «Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.

    Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

    Коментарии (10)
    14 февраля 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля

    Путин: Всем медикам с 1 апреля повысят окладную часть зарплат

    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплаты медицинских работников, сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», – передает слова главы государства ТАСС.

    Также Путин заявил о необходимости увеличить доплаты медикам в малых городах и селах.

    Коментарии (17)
    15 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

    Tекст: Ольга Иванова

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

    Путин рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.

    Путин отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».

    Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».

    В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.

    Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.

    Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (0)
    16 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Людям важно найти любимое дело, чтобы чувствовать себя действительно успешными и счастливыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».

    «Это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии», – заявил Путин, говоря о профориентации школьников и выборе профессии, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством.

    Коментарии (20)
    16 февраля 2024, 12:11 • Новости дня
    ФОМ: 82% граждан России положительно оценили работу Путина

    Большая часть российских граждан (82%) скорее хорошо оценивают работу российского президента Владимира Путина, 83% доверяют ему, показало исследование ФОМ.

    Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ФОМ.

    На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 российских регионах.

    Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Коментарии (2)
    15 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

    Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

    «Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

    «Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

    «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

    «Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

    Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    Коментарии (11)
    16 февраля 2024, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил о способности России обеспечить себя необходимыми технологиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывала покупать технологии за рубежом на вырученные от продажи нефти и газа деньги, но оказалось, что она может разрабатывать их сама, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить все самим», – сказал Путин на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

    Он добавил, что работа по развитию технологий в стране продолжится.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

    Коментарии (25)
    15 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»

    Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В существовании НАТО больше нет смысла, организация превратилась в инструмент внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин сказал, что, по его мнению, «НАТО вообще ни к чему уже», передает ТАСС.

    Комментируя требования экс-президента США Дональда Трампа к Европе платить Вашингтону за защиту, Путин заявил: «Пускай они сами разбираются, это их проблемы». «Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», – сказал Путин.

    Однако, добавил он, для Европы «логики там никакой нет». По его словам, в Европе хотят, чтобы США «и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО». «Это их дела», –подчеркнул Путин. Как отметил президент России, «если США считают, что этот инструмент им не нужен – это их решение».

    Путин указал, что «Трампа называли несистемным политиком, у него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками». Российский лидер напомнил, что «искрило и раньше». Так, США не стали ратифицировать Киотский протокол в области экологии – американский президент «принял волевое решение – и дело с концом».

    «И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем», – сказал Путин, добавив, что Трамп «хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    Коментарии (4)
    Главное
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
    Генсек НАТО признал проблемы с военными запасами
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    Медведев предупредил, что преследователи Маска продолжат атаки

    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение, и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Сырский сдал Авдеевку России

    Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени прошлого года. Попытки Украины навязать борьбу за счет лучших штурмовиков обернулись новым провалом. Теперь Россия получает опорный пункт, который важен с точки зрения обороны всего района и нарушает логистику ВСУ. Какое значение имеет освобождение Авдеевки и станет ли событие переломным для хода спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский получил от Германии иллюзию безопасности

    Украина и Германия заключили двустороннее соглашение в области безопасности. Документ не гарантирует защиту Украины, но расширяет ее боевой потенциал. ФРГ передаст ВСУ гаубицы, боеприпасы и средства ПВО. Похожее соглашение уже подписано с Британией, а на повестке дня договоренность с Францией и рядом других западных стран. Эксперты считают, что эти соглашения фиксируют лишь действующие договоренности, потому что НАТО не хочет вступать в прямое военное противостояние с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............