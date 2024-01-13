Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.9 комментариев
Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения
Газпром в пятницу установил абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, говорится в сообщении холдинга.
Отмечается, что в пятницу, 12 января, российским потребителям поставлено 1 788,3 млн куб. м газа. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован 30 января 2014 года, тогда было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа, передает ТАСС.
Рост потребления газа в компании объяснили морозной погодой.
Ранее Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.