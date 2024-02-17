Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Умер знаменитый советский борец Леван Тедиашвили
Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе из Грузии Леван Тедиашвили скончался в возрасте 75 лет, сообщает Федерация борьбы Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Леван Тедиашвили в составе сборной СССР становился победителем Олимпиад в 1972 и 1976 годах. Он также четыре раза выигрывал чемпионаты мира и трижды – первенства Европы.
«Ушла легенда», – сообщает федерация.
Соболезнование выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Около трех лет назад Леван Тедиашвили в числе десятков известных грузин обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом нормализовать отношения с Грузией. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны после войны-2008.