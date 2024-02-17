Хуситы в Красном море атаковали британский танкер Pollux

Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России
Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.
В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.
«Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.
Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.
При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.
«Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.
Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.