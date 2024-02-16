Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Названа вероятная причина пожара во дворе «Известия холл»
Аварийная работа электросети могла стать причиной пожара во дворе «Известия холл»
Возгорание на территории концертного зала «Известия холл» в столице могло произойти из-за аварийного режима работы электросети, сообщил источник в оперативных службах.
К этому моменту точная причина произошедшего устанавливается, согласно предварительной информации, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что это могло быть замыкание или перегрузка.
Напомним, открытое горение в здании ликвидировали утром в четверг.