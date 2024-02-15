Открытое горение во дворе «Известия холл» в центре Москвы ликвидировано

Tекст: Дмитрий Зубарев

Источник ТАСС отметил, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.

Как свидетельствуют данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, проверка пожарной безопасности строений, которые загорелись во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы, не проводилась несколько лет. Проверка самого здания «Известия холл» проводилась в декабре 2023 года. «Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода», – говорится в результатах проверки.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором эвакуировавшийся из здания «Известий» сообщил, что не сработали системы, отвечающие за безопасность при возникновении пожара. Автор видео уточнил, что люди начали эвакуироваться, лишь почувствовав запах дыма.

Ранее в оперативных службах сообщили, что в центре Москвы произошел пожар в здании «Известия холл», пожару присвоен третий номер сложности из пяти.