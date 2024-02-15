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    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    15 февраля 2024, 10:19 • Новости дня

    Открытое горение во дворе «Известия холл» в центре Москвы ликвидировано

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожарные ликвидировали открытое горение во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС отметил, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало.

    Как свидетельствуют данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, проверка пожарной безопасности строений, которые загорелись во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы, не проводилась несколько лет. Проверка самого здания «Известия холл» проводилась в декабре 2023 года. «Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода», – говорится в результатах проверки.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором эвакуировавшийся из здания «Известий» сообщил, что не сработали системы, отвечающие за безопасность при возникновении пожара. Автор видео уточнил, что люди начали эвакуироваться, лишь почувствовав запах дыма.

    Ранее в оперативных службах сообщили, что в центре Москвы произошел пожар в здании «Известия холл», пожару присвоен третий номер сложности из пяти.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

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    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

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    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


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    14 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Алма-Ате начато расследование утечки «списка девственниц» Казахского университета
    В Алма-Ате начато расследование утечки «списка девственниц» Казахского университета
    @ kaznu.kz

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Алма-Ате возбудили уголовное дело по факту публикации личных медицинских данных студенток Казахского национального университета (КазНУ) имени Аль-Фараби, сообщает городская прокуратура.

    В пресс-службе указали, что управление полиции Бостандыкского района зарегистрировало досудебное расследование по статье УК за нарушение неприкосновенности частной жизни и раскрытие персональных данных по факту распространения сведений, составляющих врачебную тайну студентов вуза в Алма-Аты, сообщает новостной портал Казахстана Nur. Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

    По данным издания, несколько дней назад в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет. В самом вузе пояснили, что 6 февраля медсестра медицинской компании, оказывающей Университету медицинские услуги, через WhatsApp отправила документы со списком студентов, не прошедших флюорографическое исследование, специалисту деканата этого факультета, чтобы тот обеспечил их явку на обследование. Но в переданных документах, кроме фамилии и имени студентов, также содержались сведения, относящиеся к врачебной тайне.

    Как уточнили в университете, в результате персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну, были распространены в мессенджерах. В КАзНУ добавили, что по данному факту в университете назначена служебная проверка.

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    14 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Послу Узбекистана заявили протест из-за слов ректора университета про русскоязычных

    Послу Узбекистана в России Асадову заявили протест в связи с заявлениями узбекского ректора Кудратходжаева о русскоязычных

    Послу Узбекистана заявили протест из-за слов ректора университета про русскоязычных
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову выражен протест российского МИД из-за высказываний ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о русскоязычных в республике, сообщило дипломатическое ведомство.

    Ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев ранее заявлял, что жителям Узбекистана, не знающим узбекского, нужно выбрать, кто они – оккупанты или идиоты. Об этом сообщает РИА «Новости».  МИД России вызвал посла Узбекистана Асадова, ему выразили протест в связи заявлением Кудратходжаева. По мнению ведомства, его высказывание было сделано «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме».

    Асадову также заявили, что содержание и тональность таких заявлений находится «в полном противоречии» с отношениями партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. МИД выразил уверенность, что с заявлениями ректора не согласна большая часть населения Узбекистана.

    Российская сторона не уравнивает высказывания Кудратходжаева с «настроем многонационального народа республики» и выражает уверенность, что в ней и в России хранят память об общей многовековой истории, ее истории, включая совместную борьбу с фашизмом и победой над нацистской Германией.

    Также Москва рассчитывает, что МИД Узбекистана в своем комментарии сделает «принципиальную оценку» слов Кудратходжаева.

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    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

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    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

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    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

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    14 февраля 2024, 16:23 • Новости дня
    Россияне начали распродавать жилье в Финляндии

    Tекст: Дарья Григоренко

    На популярном российском сайте размещено более 100 объявлений о продаже недвижимости в Финляндии. Самым дешевым вариантом является однокомнатная квартира 31 квадратный метр в Иматре за 700 тыс. рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет «Фонтанка», двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тыс. рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж. Кроме того, есть еще 10 вариантов – в пределах 2 млн рублей, квартиры, находящиеся далеко от границы, на севере и в центральной Финляндии.

    В объявлении указано, что покупку можно оплатить в рублях, а также дистанционно. По данным газеты, в продаже есть и летний дом стоимостью 1,25 млн рублей, площадью 49 квадратных метров на 12 сотках, с водой из колодца и удобствами на улице, но зато в трех минутах пешком от озера и лодка в подарок.

    Владельцы квартиры в Иматре, которые продают ее за 1,57 млн рублей, отметили в объявлении, что возможна оплата в рублях, а также возможен обмен на квартиру в Петербурге. Отмечается, что в «финских» объявлениях много предложений об обмене на хоть что-то по эту сторону границы. Вплоть до машины, но обязательно зарегистрированной в России.

    За 30 млн рублей можно найти однокомнатную квартиру в Хельсинки. В продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в 1 млн евро.

    Напомним, 8 февраля власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Ранее руководитель пресс-службы Пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен заявлял, что сотни, а возможно, и тысячи граждан третьих стран якобы пытаются попасть из России в Финляндию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией.

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    14 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы

    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы для борьбы с мошенниками

    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по борьбе с кибермошенничеством, для чего ЦБ планирует ввести лимит на внесение наличных в банкомате с карт и приложений, а также установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда люди берут кредиты под влиянием мошенников, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета.

    Как рассказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Набиуллина также рассказала о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по токенизированным картам и приложениям через терминал).

    По крупным кредитам с определенной суммой Центробанк предлагает ввести лимит в размере 1 млн рублей, при этом сумма может обсуждаться, как и срок охлаждения. Глава ЦБ отметила, что «кредит за несколько минут» – это удобно, но многие несут большие затраты из-за мошенников.

    Наибиуллина также предложила российским банкам обсудить обязательность информационного обмена в рамках работ по кибербезопасности.

    Ранее Набиуллина предложила ввести принудительный запрет перевода денег клиентов банков мошенникам.

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    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

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    14 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    @ Александр Куров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающий в США более 25 лет писатель-фантаст Ник Перумов заявил в интервью, что хотел бы вернуться в Россию, но его профессия биолога не востребована в стране.

    Перумов рассказал в интервью RTVI, что проживает со своей семьей в Северной Каролине и трудится в университете. Он пояснил, что вся семья хотела бы вернуться на Родину, и отметил, что не считает себя эмигрантом или беженцем.

    Семья писателя покидала страну не для того, чтобы «поносить» Россию и «поливать ее грязью», а уезжали, поскольку нужно было где-то работать. «А в рынок мы не вписались», – заметил Перумов.

    Он добавил, что литературное творчество для него – больше увлечение, а работа в лаборатории, «к сожалению, на родине практически не востребована». Писатель отметил, что это «тяжелая тема» для него, и пояснил, что старается приезжать как можно чаще, хотя это стало трудней делать.

    Перумов отметил, что отношение в США к нему не изменилось после начала СВО. Окружающие в Соединенных Штатах сами заняты «своим собственным выживанием», им сейчас «не до всех этих высоких материй». Конфликт на Украине не волнует простых американцев, которым приходится много трудиться, чтобы «свести с концами».

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    14 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена Салливан заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

    В ходе брифинга Белого дома Салливан заявил, что в ходе встречи с лидерами Конгресса, которая состоится в четверг, будет принято решение о дальнейших действиях, передает РИА «Новости».

    При этом какой-либо конкретики советник Байдена не привел.

    Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности и призвал Байдена рассекретить всю информацию по этому вопросу.

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    Главное
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    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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