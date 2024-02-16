В Лондоне раскрыто убийство 30-летней давности на Бейкер-стрит

В Лондоне раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит рядом с домом Шерлока Холмса

Tекст: Денис Тельманов

На кольце жертвы были найдены волосы убийцы, кроме того, преступник оставил кровавый отпечаток, однако доказать виновность подозреваемого удалось только благодаря технологии расшифровки ДНК 30 лет спустя, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Telegraph.

В 2023 году Пателю, которому в 1994 году был 21 год, предъявили обвинение в убийстве.

Полицейские установили, что он напал на девушку в съемной квартире и заставил назвать пин-код от банковской карты, после чего снял с нее деньги. На теле жертвы было 140 ножевых ранений.



