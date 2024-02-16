Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта
Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений
Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.
Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».
Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».
Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.
Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.