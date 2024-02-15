Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.8 комментариев
Назван принимающий в США решения по Украине человек
WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон
Самые важные решения по Украине принимаются не в Киеве и не «телевизионным комиком, ставшим лидером военного времени» – Владимиром Зеленским, пишут американские СМИ. Они назвали человека, от которого реально зависит будущее Украины.
Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.
Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.
Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.