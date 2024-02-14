За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин указал на сбои в системе общей заботы о здоровье человечества
В современных условиях система общей заботы о здоровье человечества дает сбои, но Россия всегда открыта для сотрудничества, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
«И в нашей стране, и за рубежом мы всегда все делали для того, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которой лежит здоровье человека, было общим. Мы видим, что, к сожалению, в современных условиях вот эта система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом, она дает определенные сбои. Но пусть это будет на совести тех, кто такую практику в сегодняшнюю жизнь проводит. Мы со своей стороны всегда открыты для сотрудничества», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.