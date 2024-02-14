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    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
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    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    23 комментария
    14 февраля 2024, 14:49 • Новости дня

    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России

    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

    Схватка состоялась в августе прошлого года, но кадры были опубликованы лишь недавно, передает «Российская газета». На видео видно, как боец ВС России «срезал» Мосса в ходе окопной схватки, как только он выглянул из-за угла.

    По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Мосс выжил, но получил тяжелые ранения шеи и живота.

    В ноябре сообщалось, что российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

    Коментарии (43)
    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

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    14 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский подвергся критике со стороны украинских националистов, которых возмутило, что главком разговаривает на «суржике».

    В интервью ZDF Сырский допустил «11 русизмов за 45 секунд», превзойдя по данному показателю многих украинских политиков.

    Отметим, что «суржиком» пользовались многие украинские политики – от Юлии Тимошенко образца конца нулевых до Виталия Кличко и Владимира Зеленского. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимая пост главы правительства, подвергался насмешкам из-за попыток выступать в ходе официальных мероприятий на украинском языке, которым практически не владел.

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    14 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    AP: Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Наемники из Колумбии, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, бежали со своих позиций во время налета российских беспилотников, рассказал 32-летний боевик с позывным «Чечо».

    Чечо сказал Associated Press, что наемники решили бежать, чтобы спасти свои жизни. Спрятаться от российских дронов, по его словам, «было некуда», передает РИА «Новости».

    «Думал, что умру», – признался он.

    В публикации говорится, что солдаты вооруженных сил Колумбии на протяжении десятков лет боролись с наркокартелями на родине и решили использовать этот опыт на Украине.

    О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    13 февраля 2024, 21:34 • Новости дня
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространили фейк об установленном на водонапорной башне в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он показал съемку с коптера, показывающую что никакого флага Украины в Крынках нет.

    В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    «Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними»,  – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.


    «Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    13 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах

    Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

    Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.

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    13 февраля 2024, 16:38 • Новости дня
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что военный полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на Донецком направлении действительно попал под ракетный обстрел.

    Информация о пострадавших и погибших выясняется, написал Мосийчук в своих соцсетях, передает RT.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

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    14 февраля 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

    Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая стратегия ВСУ, объявленная Сырским, скорее всего, будет предполагать переход к активной обороне, в ходе которой атаки на позиции российской армии продолжатся. Кроме того, противник может попробовать выстроить систему дополнительных укрепрайонов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.

    «Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

    «А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

    «Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

    Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

    Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

    При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

    Коментарии (3)
    14 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине

    Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада

    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

    Коментарии (14)
    14 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Сырский оценил положение ВСУ

    Главком Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ

    Сырский оценил положение ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для украинской стороны является крайне сложной и напряженной.

    Сырский сообщил в соцсетях, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения ВСУ под Авдеевкой и Купянском, передает ТАСС.

    Боевые действия, по его словам, ведутся в «чрезвычайно сложных условиях».

    Главком ВСУ сообщил, что проанализировал имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением.

    Коментарии (9)
    14 февраля 2024, 05:00 • Новости дня
    США оценили вероятность приглашения Украины в НАТО летом

    Постпред США при НАТО Смит сочла маловероятным приглашение Украины в альянс на саммите в Вашингтоне

    США оценили вероятность приглашения Украины в НАТО летом
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли НАТО летом на саммите в Вашингтоне пригласит Украину вступить в альянс, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

    Смит «не ожидает, что альянс выдаст приглашение». По ее словам, Киев получит сигнал, что НАТО «продолжает продвигаться к Украине». Как заявила Смит, предприняты «конкретные шаги», которые можно рассматривать как «мост» между нынешними отношениями Украины с НАТО и «полноценным членством», передает ТАСС.

    НАТО надеется, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит, который состоится в июле. НАТО собирается продемонстрировать «непоколебимое единство и решимость» поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», послав соответствующий сигнал России. Смит предположила, что на встречах в Брюсселе по Украине на этой неделе ряд стран НАТО объявит о «дополнительных формах содействия» Киеву.

    Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина станет членом НАТО. При этом украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что Украину никто не приглашает в НАТО.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

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