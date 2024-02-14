В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно

Tекст: Ольга Иванова

В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.

Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков. Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».