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В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно
Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский назвал «бандеровским языком» реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков, сообщает украинское издание «Европейская правда».
В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.
Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.
Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков. Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».