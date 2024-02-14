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    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    23 комментария
    14 февраля 2024, 14:08 • Новости дня

    В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский назвал «бандеровским языком» реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.

    Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».

    Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков. Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».

    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

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    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

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    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

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    14 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский подвергся критике со стороны украинских националистов, которых возмутило, что главком разговаривает на «суржике».

    В интервью ZDF Сырский допустил «11 русизмов за 45 секунд», превзойдя по данному показателю многих украинских политиков.

    Отметим, что «суржиком» пользовались многие украинские политики – от Юлии Тимошенко образца конца нулевых до Виталия Кличко и Владимира Зеленского. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимая пост главы правительства, подвергался насмешкам из-за попыток выступать в ходе официальных мероприятий на украинском языке, которым практически не владел.

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    14 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    AP: Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Наемники из Колумбии, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, бежали со своих позиций во время налета российских беспилотников, рассказал 32-летний боевик с позывным «Чечо».

    Чечо сказал Associated Press, что наемники решили бежать, чтобы спасти свои жизни. Спрятаться от российских дронов, по его словам, «было некуда», передает РИА «Новости».

    «Думал, что умру», – признался он.

    В публикации говорится, что солдаты вооруженных сил Колумбии на протяжении десятков лет боролись с наркокартелями на родине и решили использовать этот опыт на Украине.

    О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    13 февраля 2024, 21:34 • Новости дня
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространили фейк об установленном на водонапорной башне в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он показал съемку с коптера, показывающую что никакого флага Украины в Крынках нет.

    В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    «Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними»,  – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.


    «Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    13 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах

    Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

    Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.

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    13 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку

    Tекст: Ольга Никитина

    Оттава ответила Москве отказом на запрос о выдаче 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировал парламент Канады, сообщили в МИД.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что канадская сторона формально объяснила свое решение отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой.

    Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции Гуньки, которому в сентябре рукоплескал парламент Канады.

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    13 февраля 2024, 16:38 • Новости дня
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что военный полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на Донецком направлении действительно попал под ракетный обстрел.

    Информация о пострадавших и погибших выясняется, написал Мосийчук в своих соцсетях, передает RT.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    Новое командование ВСУ начало проверки в армии

    Tекст: Ольга Иванова

    Новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее словам, командование проверяет «Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (8)
    14 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Сырский оценил положение ВСУ

    Главком Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ

    Сырский оценил положение ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для украинской стороны является крайне сложной и напряженной.

    Сырский сообщил в соцсетях, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения ВСУ под Авдеевкой и Купянском, передает ТАСС.

    Боевые действия, по его словам, ведутся в «чрезвычайно сложных условиях».

    Главком ВСУ сообщил, что проанализировал имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением.

    Коментарии (9)
    14 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине

    Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада

    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

    Коментарии (6)
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