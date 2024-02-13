В Польше извинились за фермеров, которые высыпали зерно из украинских грузовиков

Польский министр извинился за фермеров, которые высыпали зерно из украинских грузовиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в комментарии Секерского, польские фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков и это неправильная форма протеста, часто используется фермерами в разных странах, передает РИА «Новости».

Он добавил, что фермеры не справились с эмоциями, но они находятся в очень сложной ситуации, когда на пороге весенних полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Министр заявил, что от имени польских фермеров он просит прощения за этот акт отчаяния.

При этом он отметил несдержанность представителей украинских властей. «Формы высказываний замминистра экономики Украины и ранее мэра Львова были слишком резкими. Другие украинские политики тоже были слишком эмоциональны в передаче информации», – говорится в его комментарии.

Ранее один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.